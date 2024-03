S kontúrami návrhu novely zákona o RTVS sme všetci na vláde v pohode, hovorí Taraba

Tomáš Taraba (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) by mala v najbližších dňoch predstaviť návrh novely zákona o RTVS. S kontúrami tohto návrhu je vo vláde súhlas. Po stredajšom rokovaní kabinetu to uviedol minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS).

"V prípade kontúr tohto návrhu sme v rámci vlády s tým všetci úplne OK," uviedol Taraba. Predmetom návrhu zmien, o ktorých mala Šimkovičová v stredu informovať, nemala byť zmena vedenia RTVS. "Takto nezadefinovala úlohu, pani ministerka hovorila o zmene štatútu RTVS, aby bola súlade s renomovanými inštitúciami v zahraničí. My sme s tým úplne v poriadku," upozornil.

V marci by sa malo uskutočniť pripomienkové konanie

Informoval, že vláda ministerku požiadala, aby návrh predložila do riadneho legislatívneho procesu, teda ako vládny návrh zákona. V marci by sa malo uskutočniť pripomienkové konanie, nemalo by mať pritom skrátenú formu.