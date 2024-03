Prieskum odhalil, ako pozeráme na migrantov: Sú nebezpeční! Odborníci to vidia inak

Tisícky migrantov v karaváne smerujú k Spojeným štátom americkým (Zdroj: SITA/AP Photo/Edgar Clemente)

archívne video

Matúš Šutaj Eštok o situácii k migrantom (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

Vyše polovica opýtaných Slovákov, až 53% si myslí, že migranti by mali mať obmedzený vstup do našej krajiny napriek tomu, že ich vnímajú skôr neutrálne. Naopak, takmer tretina opýtaných (28%) si aj dnes myslí, že migranti sú hrozbou pre našu krajinu a kultúru, a to aj napriek nízkym počtom migrantov prichádzajúcich na naše územie.

Malá časť respondentov, len 15%, si myslí, že migranti sú pre rozvoj našej ekonomiky a obohatenie našej kultúry potrební. Na otázku migrácie nevedelo alebo nechcelo odpovedať 4% respondentov.

Štatistiky oproti roku 2022 sa však zmenili. Ešte pred dvoma rokmi väčšia časť respondentov považovala migrantov za hrozbu (37%). Menej ľudí ich však vnímalo neutrálne, či dokonca ako obohatenie ekonomiky a kultúry.

(Zdroj: SITA/AP)

Ľudia málo cestujú, pomôcť môže osobná skúsenosť

Najväčší strach z „hrozby migrácie“ má najmä skupina ľudí nad 60 rokov. „Staršia generácia veľmi málo cestuje, v porovnaní s mladými ľuďmi. Menšiu skúsenosť má vôbec s ľuďmi zo zahraničia. Tiež sú ďaleko náchylnejší na rôzne typy propagandy,“ povedal sociológ Michal Vašečka pre RTVS.

(Zdroj: TASR - Jakub Kotian)

Prekonať strach z migrácie by tak podľa Ligy za ľudské práva mohla pomôcť osobná skúsenosť. „Cudzinci a migranti sú ľudia ako my. Pre tých, ktorí majú stále strach z cudzincov, by som odporúčala poobzerať sa okolo seba a zistiť, či v ich okolí sa neuskutoční nejaká komunitná aktivita, kde by prepájali Slovenky a Slovákov priamo s cudzincami,“ myslí si Miroslava Mittelmannová, programová riaditeľka Ligy.

„Krajiny, ktoré sú úspešné, majú vždy otvorené okná von aj dnu. Pokiaľ na Slovensko budú prichádzať migranti, bude to iba dôkaz toho, že krajina je niečím príťažlivá a zaujímavá,“ tvrdí Vašečka.

Utečenecký tábor v Kútoch (Zdroj: Topky/Maarty)

Obavy z masovej migrácie sú pritom neodôvodnené. V porovnaní s minulými rokmi sa ich počet zmenšuje, čo potvrdil aj Matej Neumann, hovorca rezortu vnútra.