VODIČI, o pár chvíľ to príde! Pripravte sa na veľké obmedzenia na diaľnici D1 pred Bratislavou

Ilustračné foto (Zdroj: TASR - Roman Hanc, Repro foto FB/Národná diaľničná spoločnosť, Pixabay, )

BRATISLAVA - Polícia upozorňuje vodičov na dlhodobé obmedzenie na diaľnici D1 pred Bratislavou. Žiada ich o trpezlivosť a zvýšenie opatrnosti pri prejazde týmto úsekom. Dlhšie obdobie tak vodiči budú musieť rátať so zdržaniami, najmä v čase dopravnej špičky.

"Upozorňujeme vodičov, že od 12. 03. 2024 (utorok) bude uzatvorený most nad diaľnicou D1, ktorý spája cestu I/61 (Ivanka pri Dunaji) s Čiernou Vodou, miestnou časťou Chorvátskeho Grobu," informuje polícia a vysvetľuje, že na pôvodnom moste budú frézovať asfaltový kryt vozovky.

Ako ďalej dodáva, následne dôjde dňa 16. 03. 2024 (sobota) v čase od 22.00 h do 12.00 h dňa 17. 03. 2024 (nedeľa) k úplnej uzávierke diaľnice D1 v úseku križovatky Bernolákovo (Triblavina) – križovatka Bratislava – Zlaté piesky. Dôvodom je demolácia mosta v úseku Čierna Voda cesta I/61 nad diaľnicou D1. "Obchádzková trasa bude viesť: križovatka Bratislava – Zlaté piesky (cesta I/61 – cesta II/127-križovatka Bernolákovo) a opačne," dodáva polícia.

(Zdroj: Repro foto Facebook/Národná diaľničná spoločnosť)

O obmedzeniach informuje aj Národná diaľničná spoločnosť (NDS). "Samotné uzatvorenie úseku diaľnice je naplánované dominantne počas nočných hodín, zo soboty na nedeľu. Úsek D1 sa uzatvorí 16. marca o 22.00 h. No už hodinu pred uzatvorením budú na diaľnici prebiehať prípravné práce, ktoré môžu skomplikovať dopravu, preto motoristom odporúčame sa úseku vyhnúť už od 21.00 h," priblížil investičný riaditeľ NDS Július Mihálik s tým, že ak demolačné práce pôjdu podľa plánu, skončiť by mali v nedeľu na obed.

Dlhšie obdobie musíte rátať so zdržaniami

Po odstránení starého mosta začnú niekoľkomesačné práce na rozšírení jazdných pruhov a ich napojení na diaľnicu D1. "Počet jazdných pruhov v danom úseku D1 zostane zachovaný, ale budú zúžené a zároveň sa zníži dovolená rýchlosť. Žiadame vodičov o trpezlivosť a zvýšenie opatrnosti pri prejazde týmto úsekom," uzatvára polícia. Ako informovala NDS, tieto práce potrvajú niekoľko mesiacov a naplánované sú tak, aby sa znížil dosah na premávku.

Práce sa uskutočnia v smere z Bratislavy do Žiliny medzi 13,6 a 16,25 kilometra a v opačnom smere medzi 17,2 a 13,9 kilometra. Počet jazdných pruhov v tomto úseku D1 ostane aj počas prác zachovaný, no budú zúžené a tiež bude znížená povolená rýchlosť. NDS upozornila motoristov, že treba rátať so zdržaniami, najmä v dopravných špičkách.

"Pri takom vyťaženom úseku je určite potrebné rátať s významnými zdržaniami. Práve vďaka tomuto nevyhnutnému a dočasnému dopravnému diskomfortu získajú motoristi dlhodobo kvalitnejšiu, bezpečnejšiu a rýchlejšiu cestu. Ľuďom, ktorí cestu využívajú na dennej báze, sa aktuálne zdržania vynahradia omnoho plynulejšou dopravou po definitívnom skončení prác," doplnil Mihálik s tým, že NDS odporúča motoristom využívať alternatívne trasy.