Ostrý konflikt pokračuje: Únia Rómov má matovičovcov plné zuby, za všetkým sú sľuby o 500-eurovej odmene

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Facebook/Únia Rómov Slovenska)

Celý konflikt sa rozbehol po tom, ako sa pár dní po voľbách z verejnosti vytratila téma s 500-eurovým príspevkom za účasť vo voľbách. Občianske združenie Únia Rómov na Slovensku podalo v tejto súvislosti trestné oznámenie. Zároveň vyzvala Igora Matoviča (hnutie Slovensko), aby dodržal sľub voči Rómom. Ako povedal predseda únie František Tanko, Rómovia boli oklamaní.

archívne video

Matovič urobí všetko, aby ľudia dostali 500 eur za účasť vo voľbách (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Na tieto vyhlásenia následne reagovalo hnutie Slovensko, ktoré cez svojich rómskych poslancov ako napríklad Lukaš Bužo či Peter Pollák ml. informovalo o trestnom oznámení za krivé obvinenie. Spustil sa tak politický súboj aj na poli občianského združenia.

Parlament odmietol návrh na 500-eurovú odmenu za účasť vo voľbách (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Únia Rómov pripravuje ďalšie právne kroky

Predseda únie František Tanko podal v pondelok vo veci Trestného oznámenia výpoveď a následne Únia zaslala tlačovú správu, v ktorej sa opäť ostro opreli do matovičovcov. "S údivom sledujeme aktivity „akože“ rómskych poslancov Pollákovcov za OĽANO ako neustále a systematicky obhajujú nemorálne konanie Matoviča spojené so sľubom 500 Eur za hlasy vo voľbách do NR SR v roku 2023. Keby sa nejednalo o tému, ktorá negatívne ovplyvnila tých najbiednejších ľudí tak by sme sa mohli len zasmiať,“ uvádza Únia Rómov.

"Toto trestné oznámenie bolo reakciou Pollákovcov z OĽANO na nami podané trestné oznámenie. Vnímame ho len ako zastierací manéver z ich strany, nakoľko konanie Únie Rómov na Slovensku a Františka Tanka v žiadnom prípade nezakladá skutkovú podstatu trestného činu ohovárania. Naše tvrdenia o volebnej korupcii Matoviča a Pollákovcov vychádzajú len z vyhlásení ich samých a z verejne dostupných výstupov médii,“ píše vo vyjadrení.

(Zdroj: Únia Rómov Slovenska)

Podľa Únie Rómov je zjavné, že konanie Matoviča a Pollákovcov má charakter organizovanej zločineckej skupiny. Po konzultácii s právnym zástupcom teraz zvažujú a pripravujú ďalšie právne kroky voči konaniu Pollákovcov, Matoviča a OĽANO „nakoľko František Tanko čelil z ich strany vyhrážkam a ohováraniu.“

Chcú, aby sa Matovič s peniazmi rozdelil

Podľa Únie Rómov dostalo OĽANO za predošlé a aktuálne obdobie viac ako 30 miliónov zo štátneho rozpočtu. "Má ich aj vďaka tisíckam rómskych hlasov. V ostatných voľbách by sa ani nedostal do parlamentu, keby neoklamal svojich rómskych voličov. Matovič vládne týmto peniazom, Oľano je strana pár ľudí, nemá skoro žiadne náklady na činnosť tak nech sa rozdelí z týchto peňazí,“ žiada občianske združenie.