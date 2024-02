Zvolanie bezpečnostnej rady je podľa strany SaS len cynická snaha Fica prekryť nepopulárne témy

Richard Sulík (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA -Opozičná strana SaS považuje zvolanie pondelkovej Bezpečnostnej rady SR o cynickú snahu premiéra Roberta Fica (Smer-SD) prekryť nepopulárne témy vlády v súvislosti s tzv. promafiánskym balíčkom. Fico zvolal bezpečnostnú radu a vládu v súvislosti so stretnutím partnerov z Európskej únie (EÚ) a NATO v Paríži, kde by sa malo diskutovať o situácii na Ukrajine.

"Robert Fico konšpiruje a zneužíva tému vojny na Ukrajine len preto, aby prekryl problémy a neúspechy svojej vlastnej vlády. Napriek tomu, že o samite sa vie už od štvrtka (22. 2.), Fico tvrdí, že má súvis s jeho kritikou Západu. Prikladá si tak väčšiu dôležitosť, než v skutočnosti má. Vyslanie našej armády je pritom zvrchovaným aktom Národnej rady SR," uviedol v stanovisku podpredseda SaS a predseda poslaneckého klubu Branislav Gröhling.

archívne video

Fico zvoláva bezpečnostné, vládne a politické zložky štátu (Zdroj: Úrad vlády SR)

Gröhling tvrdí, že obviňovať našich zahraničných partnerov "pomaly z pokusu o puč" je na hranici zdravého rozumu. "Robert Fico by si mal uvedomiť, že týmito konšpiráciami je nielen na smiech, ale poškodzuje aj Slovenskú republiku. Účelovo a manipulatívne nás totiž ťahá na Východ," dodal poslanec.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron bude v pondelok hostiť európskych lídrov na konferencii, ktorá má byť zameraná na posilnenie západnej podpory pre Ukrajinu. Fico v súvislosti so schôdzkou avizoval, že Západ má dve možnosti, a to buď ďalšiu eskaláciu napätia a vojenskú podporu Ukrajiny, alebo predstaví zmysluplný mierový plán. Fico očakáva prvú možnosť. Deklaroval pritom, že urobí všetko pre to, aby zabránil priamej účasti slovenských vojakov vo vojne, aj keby ho to malo stáť funkciu premiéra.