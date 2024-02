EXKLUZÍVNE Bývalý prezident I.Gašparovič: Často sa stretávam s politikmi. Myslím si, že mám podiel na vzniku súčasnej koalície

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA – Bol jediným prezidentom Slovenskej republiky, ktorého občania zvolili do funkcie dvakrát po sebe. Z aktívnej politiky odišiel, ale stále k nemu chodia politici po radu. Po parlamentných voľbách za ním chodili napríklad poslanci súčasnej koalície. Je presvedčený, že aj jeho zásluhou vznikla vládna koalícia Smer – SSD, Hlas – SD a SNS. Tvrdí, že za vlády Mečiara sa urobilo veľa dobrého, no privatizácia sa nezvládla. Pri nej zlyhal aj bývalý premiér. Viac v exkluzívnom rozhovore pre topky.sk rozprával Ivan Gašparovič.

Ako sa máte?

Ešte lepšie. Vždy to tak hovorím. Lepšie z toho pohľadu, že nie som v pozícií, keď som za niečo zodpovedný a musím rozhodovať. Na druhej strane nie som odrezaný od spoločenského života.

Chodíte na spoločenské podujatia alebo sa stretávate s aktívnymi politikmi?

Občas idem na akcie, kde som pozvaný. Väčšinou sa stretávam v priestoroch starej budovy NR SR, kde mám svoju kanceláriu. Navštevujú ma tam súčasní a aj bývalí poslanci, či politici zo zahraničia. Nedávno som bol s kubánskym ministrom hospodárstva. Rovnako sa stretávam s akreditovanými veľvyslancami. Musím povedať, že v poslednej dobe som sa často stretával s poslancami najmä zo Smeru – SSD a Hlasu – SD. Stále sa hlásim k sociálnymi demokratom.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Žiadajú vás o rady?

Ponúkam im svoj pohľad na veci. Rozprávam sa s nimi, akú mám predstavu pri rozhodovaní v niektorých veciach. Som presvedčený, že určitý podiel na vzniku súčasnej koalície mám aj ja.

Takže vy ste spokojný s touto vládnou koalíciu?

Nedá sa to jednoznačne takto povedať. Ale áno, som rád, že sa vytvorila takáto koalícia, ktorá má reprezentovať sociálnu demokraciu a budovať sociálny štát. Iné zoskupenia by sa asi ťažko dostali na cestu budovania sociálneho štátu. Z tohto pohľadu som spokojný.

Stretávate sa aj opozičnými politikmi?

Áno. Nedávno som sa stretol s jedným tvrdým opozičným politikom.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Kto to bol?

Nemôžem povedať jeho meno. Keby mi dal súhlas, tak poviem. Poznáte ho všetci.

Je to Mikuláš Dzurinda?

Nie. S Mikulášom som sa dávno nestretol.

V posledných parlamentných voľbách kandidoval a chcel sa vrátiť do vysokej domácej politiky.

Keď sa ma v televízií JOJ na neho pýtali, povedal som: Nech si kúpi motyku a okopáva záhradu. Tam bude užitočnejší. Ale to platí aj pre mňa.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Mnohí tvrdia, že z politiky sa vytratila kultúra. A je to stále horšie...

Človeka až zabolí, ako si zástupcovia občanov v parlamente pestujú svoje vlastné ego. Jeden kultúrnejšie a druhý menej. Sú tam aj takí, ktorí o spoločenskej etike nemajú ani šajnu. A ak majú, tak ju ignorujú. Parlament sa stáva arénou, kde sa politici prekrikujú. Nemôže sa stať, aby jeden poslanec, bolo to ešte v minulom období, vykrikoval: „Boris, urob si už poriadok!“ Boris?! Na predsedu parlamentu toto skríkne poslanec?! Musí ho slušne osloviť, aj keď si tykajú: ´Pán predseda alebo na iných pán predsedajúci.´ Bol som snáď v každom parlamente vo svete a všade sa slušne oslovujú, hoci si tykajú.

Kto je najväčšou hanbou slovenskej politiky?

Nechcite to odo mňa.

Chceme. Sledujete televíziu, správu, parlamentné diskusie...

Je naozaj katastrofou, čo do parlamentu priniesol Igor Matovič. O nič lepší nie sú ani jeho kolegovia, ktorí prišli zo šoubiznisu. Myslia si, že aj parlament je šoubiznis.

Len voči tomuto subjektu máte výhrady?

Nedávno som počúval jedného poslanca. Je zlé, aby takýto človek bol v parlamente. Povolaním je učiteľ. Vtedy som si povedal, že nech je radšej v parlamente ako medzi žiakmi a študentmi.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Z odstupom času nie ste rád, že ste mimo politiky?

Som rád, že nemám zodpovednosť. Mal som niekoľko vážnych rozhodnutí, kde som musel rozmýšľať, akú podporu dostanem od politikov a najmä od občanov. Nečelím už takýmto rozhodnutia a o to sa mi ľahšie žije. Na druhej strane som smutný, lebo po 30 rokoch, keď sa spoločnosť už formovala, sme sa dostali do spodiny. A to ma mrzí. Nevieme sa ľudsky a priateľsky pozhovárať. Aj keď máme na veci odlišný názor. Neviem, čím sme spoločnosť takto naladili, že sme sa po toľkých rokoch samostatnosti dostali do takéhoto stavu. Je to najhoršie, čo sa nám mohlo stať a tým trpí sociálna politika, ekonomika a hospodárstvo. Nevieme si ľudsky sadnúť a dohodnúť sa. Stále hľadáme spôsob, ako toho druhého napadnúť, hoci môže mať dobré riešenia.

Spoločnosť bola takto rozdelená za čias Vladimíra Mečiara. Nie je krajina v rovnakej situácií?

Na Mečiara sa stále hovorí len negatívne. Tak ťažká doba, ako bola vtedy, tu ešte nebola. Dnes máme konsolidované strany. Funguje hospodársky, ekonomický život, ktorý sa dostal do normálneho stavu. A ten si sami rozkladáme. Za vlády HZDS sa urobilo veľmi veľa, preto naša republika vznikla a funguje. Keby nebolo vtedajších politikov, tak dnes samostatnú republiku nemáme. Na druhej strane sú veci, ktoré sa dajú len odsúdiť. Pre nás a Čechov bolo potrebné urobiť privatizáciu. Bez nej to nešlo. Nastúpili sme na politiku trhu. Privatizácia sa neurobila zodpovedne a tam sme skončili. Tu zlyhal aj bývalý premiér. Urobili sme za tie roky veľmi veľa. Získali sme aj priazeň zahraničia. Zahraničie nás začalo vnímať ako štát, ktorý buduje svoju demokraciu. Naši politici sa dostávali do medzinárodných pozícií. Niektorí tam pôsobia dodnes. A zrazu prišiel pád. Vedel by som o príčinách rozprávať, ale nechcem ísť do hĺbky.

Nedávno váš predchodca Rudolf Schuster oslávil 90 rokov. Boli ste na jeho oslave?

Áno. Pán prezident ma pozval.

Zaspievali či zatancovali ste si spolu?

Bolo to veľkolepé. Pán prezident má rád takéto šou. A to nemyslím v zlom. Oslava sa mu podarila. Mal veľa hostí. Keď si niečo zaumieni, tak za tým ide. Vnímam to ako jeho prednosť.

Mnohí tvrdia, že je šouman a má rád javisko...

To je to, čo som povedal. Má rád, keď sa okolo neho niečo deje.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Stretávate sa aj so súčasnou prezidentkou Zuzanou Čaputovou?

Áno. Leteli sme spolu aj z oslavy prezidenta Schustera. Celú cestu sme hovorili o aktuálnych veciach. A rovnako sa stretávame aj na pravidelných novoročných obedoch.

Zaujíma prezidentku váš názor na aktuálnu politiku?

Patrím k takým ľuďom, čo si povedia svoj názor. A platí to aj pri pani prezidentke.

Vyčítali ste jej nejaké kroky?

Nebolo to vyslovene vyčítanie. Povedal som jej, že niektoré veci by som urobil inak. Je zlé hodnotiť človeka, ktorý nastupuje po vás do úradu. Vždy som si povedal, čo som myslel. Ale nie formou kritiky...

Čo by ste urobili inak?

Určite by som po páde vlády nedal voľby na september, ale na máj.

Prezidentka pri vymenovaní novej vlády využila svoje právo a nevymenovala starostu Očovej Rudolfa Huliaka za ministra životného prostredia. Urobili by ste to isté, ak by ste mali výhrady voči budúcemu ministrovi?

Ak má svoju predstavu a vedomosti o navrhnutom kandidátovi, ktoré sa nezhodujú s jej predstavou, ktorú má na budúceho šéfa rezortu, tak je to v poriadku. Ja som to urobil pri vymenovaní generálneho prokurátora. Mala svoje dôvody a rovnako má ústavné právo sa takto rozhodnúť.

Ako hodnotíte obdobie dosluhujúcej prezidentky Zuzany Čaputovej?

Najmä pri rozhodovaní by mala byť neutrálna. Nemala by sa správať a naznačovať, že patrí do určitej politickej skupiny.

Máte pocit, že tak konaná pri rozhodnutiach?

Pri niektorých veciach áno.

Ako trávi celé dni? Má koníčky, ktorým sa venuje?

Kedy a ako oznámil rodine, že má rakovinu?

Viac v rozhovore TU