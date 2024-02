MIMORIADNA tragédia na juhu Slovenska: FOTO Autá po zrážke skončili v plameňoch! Dve osoby uhoreli

Autá skončili v plameňoch (Zdroj: Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre)

SEMEROVO - Pri obci Semerovo v okrese Nové Zámky došlo v štvrtok (15.2.) večer k mimoriadnej tragédii. Pri zrážke dvoch osobných áut tam uhoreli dve osoby. Ďalšie dve osoby so zraneniami previezli do nemocnice.

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)

"Dňa 15. februára 2024 krátko po 18.00 h bol ohlásený požiar dvoch osobných motorových vozidiel v katastri obce Semerovo," uviedla pre Topky hovorkyňa Michaela Gundová z Krajského riaditeľstva HAZZ v Nitre. "V dôsledku nehody utrpeli štyri osoby zranenia, z toho dve zraneniam na mieste podľahli. Dve zranené osoby boli odvezené Záchrannou zdravotnou službou do Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Nových Zámkoch," potvrdila.

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)

"Z doposiaľ presne nezistených príčin došlo k čelnej zrážke dvoch vozidiel Volkswagen Golf a Hyundai Getz. 41-ročná vodička Golfu spolu so 45-ročnou vodičkou Hyundaiu boli prevezené so zraneniami do nemocnice. Pri dopravnej nehode žiaľ dve osoby z vozidla Hyundai Getz utrpeli zranenia nezlučiteľné so životom," uviedla vo vyjadrení nitrianska krajská polícia s tým, že okolnosti nehody, miera zavinenia a presná príčina sú predmetom vyšetrovania.

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)

Na mieste udalosti zasahovali príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch a členovia Dobrovoľného hasičského zboru obcí Semerovo a Dvory nad Žitavou. Pri zásahu boli použité autonómne dýchacie prístroje a požiar likvidovali dvoma vysokotlakovými prúdmi. Požiar sa po zrážke mali snažiť hasiacimi prístrojmi uhasiť aj okoloidúci kamionisti.

(Zdroj: Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre)

Počas zásahu bola štátna cesta uzavretá v oboch smeroch. Všetky záchranné zložky zasahovali približne 5 hodín a cesta bola opäť prejazdná okolo 23:00. "Následkom požiaru vznikla majiteľom vozidiel materiálna škoda predbežne vyčíslená v sume 20-tisíc eur," uzatvára Gundová.

(Zdroj: Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre)

Ako prvé o tom informovali tvnoviny.sk, podľa ktorých malo jedno auto po náraze začať horieť. Podľa zatiaľ nepotvrdených informácií TV Markíza mali v aute sedieť vodička a manželský pár. Za volantom druhého auta sedela žena. Práve táto žena mala údajne z horiaceho vozidla vyslobodiť vodičku. Muža a ženu sa už, bohužiaľ, nepodarilo zachrániť. Zranené vodičky majú byť mimo ohrozenia života.

(Zdroj: Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre)