Vzniknúť by mohol elektronický register kandidátov vo voľbách

BRATISLAVA - Údaje o kandidátoch vo voľbách by sa mohli zverejňovať v novom elektronickom registri. Jeho zavedenie by malo pomôcť odstrániť chybovosť na zoznamoch zaregistrovaných kandidátov aj na hlasovacích lístkoch. Zároveň má uľahčiť prístup k údajom o kandidátoch verejnosti. Vznikne tiež priestor pre rôzne sociologické výskumy a vyhľadávanie v zoznamoch zaregistrovaných kandidátov. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorý parlament vo štvrtok posunul do druhého čítania.

Podľa predkladateľa sa prijatím novely zákona naplní spoločenská objednávka, aby bolo možné nájsť údaje o kandidátoch na jednom mieste. "Vo voľbách do orgánov územnej samosprávy doposiaľ neexistuje jedno miesto, kde sa verejnosť môže oboznámiť s kandidátmi vo voľbách, ale informácie je potrebné dohľadávať na webových sídlach samosprávnych krajov, na webových sídlach obcí, prípadne na úradných tabuliach obce," zdôvodnil.

Eliminácia chybovosti

Register má slúžiť ako zdroj pre tlač a distribúciu zoznamu zaregistrovaných kandidátov a hlasovacích lístkov. Tým sa podľa MV eliminuje chybovosť spočívajúca v rozdielnosti údajov na zozname zaregistrovaných kandidátov a údajov na hlasovacom lístku. Údaje z registra sa majú poskytovať aj Štatistickému úradu SR na účely spracovania výsledkov volieb. Register má obsahovať údaje o kandidátoch v parlamentných voľbách, vo voľbách do Európskeho parlamentu, vo voľbách prezidenta SR, vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov a vo voľbách do orgánov samosprávy obcí. Nová legislatíva by mohla byť účinná od 1. júna. Prvýkrát by sa aplikovala vo voľbách vyhlásených po nadobudnutí účinnosti novely.