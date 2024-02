Envirorezort pri návrhu novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie obmedzuje práva občanov

Michal Sabo (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Zaradením návrhu novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) do skráteného medzirezortného pripomienkového konania (MPK) pokračuje ministerstvo životného prostredia (MŽP) v obmedzovaní práv verejnosti zapájať sa do riadneho legislatívneho procesu. Konštatuje to opozičné PS. Envirorezort upozorňuje, že novela má zjednodušiť administratívny proces bez znižovania ochrany životného prostredia.