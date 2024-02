Slovensko nesúhlasí so schválením takzvaného migračného paktu EÚ, tvrdí Šutaj Eštok

Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Slovensko nesúhlasí so schválením tzv. migračného paktu Európskej únie (EÚ), pretože ani jedna z navrhovaných možností nie je prijateľná. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) to uviedol v reakcii na štvrtkovú (8. 2.) podporu dohody na sprísnenie azylových a migračných pravidiel v Bruseli. Očakáva schválenie reformy aj v ďalších orgánoch Európskej únie. Treba sa podľa neho pripraviť na následky, ktoré to bude mať pre Slovensko.