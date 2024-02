Strategická komunikácia Slovenska by mala byť po novom výlučne v rukách štátu, tvrdí vláda

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Strategická komunikácia Slovenska by mala byť po novom výlučne v rukách štátu. Mimovládne organizácie by ju už riešiť nemali. Informoval o tom Úrad vlády (ÚV) SR s tým, že novú koncepciu strategickej komunikácie zaradil do medzinárodného pripomienkového konania.