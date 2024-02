Obľúbenej sieti potravín na Slovensku definitívne odzvonilo! Pohltil ich silnejší hráč: Prezradíme vám, kedy sa to stane

Obľúbené online nákupy spúšťa Tesco aj v Žiline (Zdroj: Tesco)

BRATISLAVA – Je to oficiálne, obľúbená sieť potravín, ktorú poznajú mnohý z nás na Slovensku definitívne končí. Už od marca si tak v obchodoch potravinového reťazca Žabka nekúpite nič. Spoločnosť Tesco sa dostala do záverečnej časti plánu, ktorého cieľom je transformácie maloobchodov na sieť predajní Tesco expres.

Spoločnosť Tesco oznámila svoje zámery so sieťou potravín Žabka ešte v priebehu minulého roka. Ako informuje portál Tv Noviny, väčšina predajní (15 z 29) bude v priebehu najbližších mesiacov transformovaná na predajne Tesco expres.

„Cieľom reťazca je sústrediť sa na rast značky Tesco – prostredníctvom expres obchodov, supermarketov a hypermarketov, ako aj našej online ponuky. V súlade s týmto zameraním sme sa rozhodli premeniť väčšinu obchodov nášho franchisingu Žabka na obchody Tesco expres,“ uviedol Martin Kuruc, generálny riaditeľ Tesca na Slovensku.

Sieť obchodov Žabka však nekončí okamžite, nakúpiť si v nich tak budete môcť ešte do konca februára. Podľa aktuálny plánov by mala transformácia predajní prebehnúť do 15. marca.

Dôvodom na zmenu boli závažné finančné problémy. „Na Slovensku máme pred sebou viacročný plán otvárania ďalších predajní. Zároveň tu rozširujeme aj ponuku online nakupovania, aby sme boli dostupní pre viac slovenských zákazníkov,“ informovala Mária Zerzanová, PR manažérka Tesca.