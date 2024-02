Jarjabek tvrdí, že novela určite prejde: Dostál očakáva dlhé hlasovanie

Dušan Jarjabek (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

BRATISLAVA - Novela Trestného zákona sa určite schváli. Tvrdí to poslanec Národnej rady (NR) SR Dušan Jarjabek (Smer-SD). Roman Michelko (SNS) nepredpokladá, že koalícia si osvojí niektorý z opozičných pozmeňujúcich návrhov. Ondrej Dostál (SaS) očakáva dlhé hlasovanie vzhľadom na množstvo pozmeňujúcich návrhov. Bol by prekvapený, ak by sa stihlo hlasovať v stredu (7. 2.)

VIDEO Výzva generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi

Výzva generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Jarjabek očakáva, že hlasovanie o novele bude v stredu alebo vo štvrtok (8. 2.). "Záleží to od priebehu schôdze, ale aj od množstva pozmeňujúcich návrhov," povedal novinárom v parlamente. "Určite bude predtým grémium, kde sa treba dohodnúť na postupe, aby sme hlasovanie technicky zvládli," doplnil.

Dušan Jarjabek (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Každý poslanec má podľa Jarjabka právo predložiť pozmeňujúci návrh. Bude záležať na spravodajcovi zákona, ako bude postupovať, aby zefektívnil hlasovanie. "Zákon prejde, či sa to niekomu páči, alebo nepáči. Aká bude jeho záverečná podoba, uvidíme zajtra," povedal Jarjabek s tým, že všetky poslanecké kluby budú mať pauzu, aby sa rozhodli, ako budú hlasovať.

Ondrej Dostál (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Dostál pripomenul, že vzhľadom na skrátenie rozpravy už ostal čas na diskusiu len pre kluby PS a KDH. Rozprava by podľa jeho slov mohla skončiť v stredu popoludní. Nedá sa však vylúčiť, že v diskusii vystúpi ešte niekto z koalície alebo vystúpia s tzv. záverečným slovom minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) či spravodajca Tibor Gašpar (Smer-SD).

"Hlasovanie bude mimoriadne náročné, možno to bude najdlhšie hlasovanie v histórii NR SR, lebo sú tam desiatky pozmeňujúcich návrhov," povedal Dostál. Niektorí opoziční poslanci totiž chcú, aby sa o jednotlivých bodoch pozmeňujúcich návrhov hlasovalo osobitne. Dostál by bol veľmi prekvapený, ak by sa hlasovanie stihlo v stredu o 17.00 h.Novela Trestného zákona ráta s úpravami trestných sadzieb a premlčacích lehôt, zmenami hraníc pri majetkovej trestnej činnosti aj so zrušením Úradu špeciálnej prokuratúry.