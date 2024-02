Horor na škole! V senickom okrese mala učiteľka obťažovať žiačku (11), ona to popiera: Šokujúce slová matky

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Pavol Zachar, Getty Images)

BORSKÝ MIKULÁŠ - V obci Borský Mikuláš v okrese Senica mala 33-ročná učiteľka základnej školy obťažovať 11-ročnú žiačku a aktuálne čelí trestnému oznámeniu. Odohrávať sa to malo nielen formou pikantných správ, ale údajne aj priamo v priestoroch základnej školy. Učiteľka obvinenia odmieta a tvrdí, že sú to falošné správy. Polícia prípad vyšetruje.

O prípade informoval Nový čas, podľa ktorého má každý zainteresovaný svoju verziu. Všetko sa začalo tým, že rodičia našli v decembri 2023 v telefóne maloletej dcéry pikantné správy. „Bála sa to povedať. Zmeny na dcére som videla skôr. Nechcela ísť do školy, bolela ju hlava. Pani učiteľka si ju vyhliadla asi v septembri,“ povedala pre Nový čas matka dievčaťa a dodáva, že v telefóne dcéry našla zvláštne správy už v októbri. Učiteľka jej písala, že má peknú postavu, na čo ju žiačka upozornila, nech jej také veci nepíše.

Keď internetom začalo kolovať video, ktoré točila žiačka na údajnom doučovaní, veci nabrali rýchly spád. „Než sme to začali riešiť my, už dal niekto podnet. Keď prišla kriminálka, tak videli, že tých správ sú stovky, tak sme podali trestné oznámenie. Tú komunikáciu som ani nedokázala dočítať,“ uviedla matka s tým, že sa dcéra priznala, že ju mala učiteľka obchytkávať a bozkávať. "K ničomu ďalšiemu nedošlo,“ doplnila. Dodala, že sa to malo odohrávať na školských toaletách a v telocvični.

Podľa slov matky vedenie školy nekontaktovali preto, lebo nechceli zaťažovať nikoho pred Vianocami. Žiačkina mama priznala, že najskôr sa jej nechcelo veriť, že by bola učiteľka takého niečoho schopná. „Pýtala som sa dcérky, či si nevymýšľa a ona sa rozplakala, že jej neverím,“ uviedla bezradná mama. V súčasnej dobe čakajú na závery vyšetrovania polície. 11-ročné dievča je pod dohľadom psychológa a odborníkov, no trápi ju zlý spánok. Pri stretnutí rodičov s učiteľkou im tvrdila, že ide o falošné správy.

Riaditeľ školy je z prípadu otrasený

Ako dopĺňa Nový čas, riaditeľ základnej školy v Borskom Mikuláši Miroslav Mihál je z celej veci otrasený. 33-ročnú učiteľku prijal od septembra, pretože spĺňala všetky kritériá. „Rodičia už predtým niečo riešili mimo nás, pritom my sme tu pre nich a pre deti. Hovorili, že ma nechceli zaťažovať pred Vianocami,“ uviedol s tým, že čaká na výsledok vyšetrovania. V januári za ním mala prísť sama učiteľka, že je medzi ňou a žiačkou komunikácia, ktorú podľa jej slov ona nepísala a nie je pravdivá.

V tom čase to už ale riešila polícia. „Žiačka totiž komunikáciu poskytla ostatným deťom, až to začala na základe anonymu riešiť aj kriminálka. Najprv sme ju poslali na dovolenku a potom zaslala informáciu, že je práceneschopná,“ uviedol riaditeľ. Učiteľka bola pritom medzi deťmi obľúbená.

Vyjadrenie učiteľkinho advokáta a polície

„Prípad je v štádiu preverovania, takže robiť závery je predčasné,“ poznamenal pre noviny učiteľkin advokát Peter Schmidl s tým, že existujú nejaké indície, že sa niečo v danom období mohlo niečo stať a že sa učiteľke niekto chce za niečo pomstiť. "Má kontakty ku skupine ľudí, kde sa partnerské vzťahy riešia podstatne radikálnejšie ako medzi heterosexuálmi,“ naznačil Schmidl niektoré z možností. Dodal, že požiadali o vypracovanie kompletného znaleckého posudku. Nikto mu ešte ale nedoručil uznesenie, že by sa vo veci niečo dialo.

„Bola chyba, že ani rodičia maloletej, ani moja klientka neriešili možný problém hneď. Teraz sú tlaky od rôznych inštitúcií, aby sa vec v tichosti zamietla pod koberec. To je absolútny nezmysel, pretože takto by sa to riešiť nemalo. Ak sa náhodou niečo udialo, je potrebné to prešetriť, a nie posunúť o obec či región ďalej. Toto potichučky nejde, pretože všetci o tom cez sociálne siete vedia, len nikto to nepovie nahlas. Vec treba prešetriť aj preto, aby sme nikomu neprávom neublížili,“ uzavrel advokát.

Hovorkyňa trnavskej polície Zlatica Antalová Novému Času potvrdila, že sa prípadom zaoberajú, no vzhľadom na citlivosť prípadu bližšie informácie neposkytnú. Podľa štatistík je pohlavné zneužívanie detí ženami pomerne veľmi vzácne. Podľa vyhlásenia sexuologičky bývajú nežnosti, ktoré prejavuje dospelá žena dieťaťu, posudzované skôr ako materinské než sexuálne.