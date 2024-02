Bývalý šéf Mikulcovej kancelárie mal havarovať pod vplyvom alkoholu: Z miesta chcel údajne utiecť

Roman Mikulec a Peter Dobos (Zdroj: minv.sk)

archívne video

Andrej Danko mal dopravnú nehodu (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Dobos v noci z piatka na sobotu na motorovom vozidle značky BMW X5 vošiel do priekopy. Test na alkohol bol podľa informácii Plusky pozitívny a vodič tak skončil v CPZ-tke. Potvrdili to dva zdroje z prostredia orgánov činných v trestnom konaní. Súd mal exriaditeľa Mikulcovej kancelárie odsúdiť so štvormesačnou podmienkou na 2 roky a uložil mu trojročný zákaz viesť motorové vozidlo.

Roman Mikulec a Peter Dobos (Zdroj: minv.sk)

"Môžeme potvrdiť, že policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave boli v sobotu (03.02.2024) v skorých ranných hodinách vyslaní na Račiansku ulicu, kde došlo k dopravnej nehode. Vodič vozidla bol podrobený dychovej skúške s pozitívnym výsledkom. Z toho dôvodu bolo v danom prípade vedené trestné stíhanie vo veci trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, ktoré bolo ukončené podaním obžaloby na príslušný mestský súd," uviedla pre Topky hovorkyňa KR PZ v Bratislave Jana Šimunková.