Na horách je zvýšená lavínová hrozba: Uplynulé dni priniesli masívne zrážky

(Zdroj: Getty Images)

archívne video Lavína pod Jakubinou strhla dvojicu Slovákov (Zdroj: Facebook/Air - Transport Europe, letecká záchranná služba)

Hlavným lavínovým problémom je podľa Buliaka nový a vetrom previaty sneh na východných, južných, juhovýchodných, a juhozápadných orientáciách, a to aj na menších sklonoch. V stredných a nižších častiach je hlavným lavínovým problémom mokrý sneh. "Vývoj počasia dáva predpoklad, že problém mokrého snehu sa presunie aj do vyšších expozícií. Oťaženie vplyvom oteplenia, nasvietenia slnkom, prípadne ďalšie dažďové zrážky aj v najvyšších polohách spôsobia premočenie snehového profilu do takej miery, že hrozia samovoľné lavíny a aj samovoľné základové lavíny," upozornil.

Popoludní platí preto zvýšené lavínové nebezpečenstvo aj pre stredné polohy. V najvyšších polohách pripadlo za poslednú periódu 40 centimetrov nového snehu. Silný vietor ho premiestnil na záveterné strany pohorí, prípadne do miest s menším sklonom. "Na mnohých miestach vietor vytvoril snehové vankúše a krehké dosky, ktoré ležia na tvrdej vrstve starého snehu," poznamenal Buliak. Zvýšené lavínové nebezpečenstvo platí od poludnia aj pre Veľkú a Malú Fatru a východnú časť Nízkych Tatier. Buliak zdôraznil, že hlavným problémom je mokrý sneh, ktorý sa môže uvoľniť vo forme samovoľných, prípadne samovoľných základových lavín. Nebezpečné sú podľa neho najmä časté lavínové dráhy, miesta s vysokou výškou naakumulovaného snehu a veľkou zbernou plochou.