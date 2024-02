Držíte krok s aktuálnymi udalosťami? Otestujte svoje vedomosti v KVÍZE o top témach

(Zdroj: Topky/Ramon Leško, SITA/AP/Hassan Ammar, SITA/AP, TASR/Jaroslav Novák)

BRATISLAVA - Viete, koľko kandidátov sa prihlásilo do prezidentských volieb, do ktorého tímu prestúpi Lewis Hamilton alebo čo schválili lídri členských štátov EÚ? Poďme to spoločne zistiť v našom týždennom kvíze, ktorý opäť otestuje vaše znalosti z top udalosti uplynulých dní. Pripravte sa na výzvu, ktorá vám pomôže zostať v obraze alebo sa možno niečo nové dozvedieť.