Finančné predsavzatia si dala vyše polovica Slovákov: Prieskum odhalil, koľkým sa naozaj podarilo ušetriť

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

archívne video

Chceš ísť v päťdesiatke do dôchodku? Zisti, do čoho dať peniaze (Zdroj: 365.invest)

"Investovaniu sa v porovnaní so sporením venuje ešte stále relatívne málo ľudí, pričom ide o spôsob, ako možno dosiahnuť reálne zhodnotenie úspor. Okrem desatiny mesačného platu, ktorý by mal putovať na tvorbu rezervy, by zvyšná pätina príjmu mala byť vhodne rozdelená práve medzi investovanie a sporenie na konkrétny účel," uviedla vedúca PR banky Linda Valko Gáliková. Z prieskumu vyplýva, že 41 % ľudí si chce viac sporiť a 35 % má ambíciu menej míňať. Ďalších 12 % sa rozhodlo vytvoriť si dostatočnú finančnú rezervu vo výške aspoň šesť platov. Investovať chce pritom menej ako desatina.

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Respondenti si podľa prieskumu chcú najčastejšie odkladať sumu vo výške do 50 eur mesačne, pričom ide celkovo o 32 %. Ďalších 29 % si naplánovalo šetriť sumu okolo 100 eur a 14 % všetkých opýtaných si chce mesačne odložiť viac. "Železná rezerva Slováka, ktorý má priemerný mesačný plat 1450 eur, vychádza na sumu 6000 eur. A to je až dvojnásobok toho, čo má reálne väčšina našincov. Až 66 % Slovákov a Sloveniek má finančnú rezervu len do výšky 3000 eur, čo nie je postačujúce napríklad v prípade nečakanej dlhodobej práceneschopnosti s vážnym zdravotným problémom," upozornila Valko Gáliková.

Napriek odhodlaniu stanoviť si finančné predsavzatie sa po niekoľkých týždňoch tejto ambície vzdala podľa prieskumu takmer pätina ľudí. Z toho 24 % ich je vo vekovej skupine od 45 do 53 rokov. "Zatiaľ najrozhodnejší v dodržaní novoročného záväzku vyzerajú byť tridsiatnici, nakoľko z nich svoje predsavzatie porušilo 12 %," uzavrela banka.