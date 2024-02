Rozmohol sa nám tu nový nešvár: Ľudia za hranicami vo veľkom vykupujú nedostupné kvapky! Tie následne draho predávajú

(Zdroj: heureka.sk)

BRATISLAVA - Už sú to takmer dva roky, čo na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách chýba obľúbený liek. Ten sa používa v prípade črevných problémov. Mnohí sa snažia nájsť vhodnú alternatív, ktorá by fungovala rovnako, ako daný liek, no bezúspešne. Avšak, v súčasnosti sa na internetových bazároch rozmohli inzeráty, v ktorých ľudia predávajú náhradu daný liek. Pochádzať má z Rakúska. Odborníci však dvíhajú v takomto prípade varovný prst.