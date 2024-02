Poslanci by sa mali vrátiť do lavíc v stredu: Rokovať sa má aj o Trestnom zákone

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Jano Zemiar)

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR by sa mali do lavíc vrátiť opäť v stredu (31. 1.) o 13.00 h, keď by sa mala začať ďalšia riadna schôdza. Zákonodarcovia minulý týždeň prerušili 6. schôdzu, ktorá sa začala ešte v decembri, a neprerokované body z nej presunuli na nadchádzajúce rokovanie.