Podľa Mikulca zmeny v novele Trestnom zákone nie sú primerané ani odradzujúce

BRATISLAVA - Navrhované zmeny v novele Trestného zákona nie sú primerané a ani odradzujúce. Upozornil na to počas piatkovej diskusie v pléne Národnej rady (NR) SR poslanec Roman Mikulec (Slovensko, Za ľudí, KÚ). Poslankyňa Vladimíra Marcinková (SaS) pripomenula, že legislatíva sa zameriava na ochranu páchateľov a korupčníkov, a nie na ochranu obetí. Upozornila, že ambíciou vládnych predstaviteľov je zabezpečiť si beztrestnosť, preto sa venuje Trestnému zákonu, hoci na Slovensku kolabuje zdravotníctvo i školstvo.

Mikulec zdôraznil, že vládna koalícia potrebuje "amnestovať" všetkých, ktorí jej boli alebo sú blízki. "A je vám úplne jedno, čo spôsobí novela do budúcna v rámci systému práva v SR," povedal. Tvrdí, že množstvo trestných činov bude premlčaných alebo sa prestanú vyšetrovať, stačí, že bude novela účinná jeden deň. Pýta sa koalície, či chce, aby si páchatelia trestnej činnosti hovorili, že stojí za to kradnúť. Zároveň povedal, že koalícia pred parlamentnými voľbami nesľubovala takúto zmenu Trestného zákona.

Návrh novely je podľa Marcinkovej našitý na mieru korupčníkom a všetkým blízkym ľuďom vlády, ktorí sú zapletení do káuz. "Majetkové trestné činy, ktoré sa vo veľkom snažia až podporovať tým, ako znižujú trestne sadzby a premlčacie lehoty, sa dotknú každého človeka," upozornila. V súvislosti so zámerom zrušiť Úrad špeciálnej prokuratúry povedala, že jeho šéf Daniel Lipšic už ponúkol svoju funkciu, koalícia si môže dosadiť ďalšieho špeciálneho prokurátora a úrad môže fungovať ďalej. Koalícii to však podľa nej nestačí. "Reálne sa bojíte akéhokoľvek odhaľovania korupčnej a trestnej činnosti na Slovensku," povedala.

Poslanec Tibor Gašpar (Smer-SD) odkázal Marcinkovej, že ani raz nepočul, že by sa zamyslela nad zákonnosťou účelových procesov, dôvodnosťou stíhaní a postupmi orgánov činných v trestnom konaní (OČTK). "Nás spája to, čo tu predvádzala vládna koalícia posledné tri roky," vyhlásil s tým, že sa zásadne a masívne porušovali ľudské práva. Hovoril o svojvôli OČTK a politickej objednávke pri stíhaniach.