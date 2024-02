Rezort vnútra pripraví projekt zmien v krízovom riadení

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA -Riadenie krízových situácií má prejsť zmenami. Projekt s návrhom nového komplexného rámca procesov a postupov pripraví a uvedie do života Ministerstvo vnútra (MV) SR. Vypracovaný má byť do novembra. Prvé dôležité zmeny sú očakávané začiatkom roka 2025. V rámci reformy má vzniknúť aj nová entita podriadená ministrovi vnútra, pracovne nazývaná Úrad pre riadenie krízových situácií. Vyplýva to z materiálu, ktorý vo štvrtok schválila vláda.