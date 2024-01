Ministerstvo životného prostredia vyhlásilo výzvu na podporu triedeného zberu a zberných dvorov

Tomáš Taraba (Zdroj: Topky/Maarty)

"Výzva je zameraná na budovanie zberných dvorov, ich rekonštrukciu, ako aj na rozširovanie už existujúcich zberných dvorov či nákup hnuteľného majetku, ktorý súvisí s triedeným zberom komunálnych odpadov. Oprávnenými žiadateľmi sú predovšetkým obce, združenia obcí, príspevkové či rozpočtové organizácie obcí," priblížilo ministerstvo.

Na výzvu podľa envirorezortu čakali slovenské mestá a obce už niekoľko mesiacov. "Máme záujem, aby všetko bolo čo najtransparentnejšie a prebehlo s čo najväčšou informovanosťou. Chceme, aby sa pomoc dostala čo najskôr medzi občanov a samosprávy," dodal minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS).

Poverená generálna riaditeľka sekcie environmentálnych programov a projektov MŽP Monika Škrabáková upozornila, že žiadatelia si musia dávať pozor predovšetkým na finančné limity, ktoré závisia od počtu obyvateľov v záujmových oblastiach. "V podstate máme tri kategórie. Do prvej kategórie patria samosprávy do 30-tisíc obyvateľov, kde je finančný limit 500-tisíc eur. V druhej kategórii máme samosprávy od 30-tisíc do 50-tisíc obyvateľov s limitom 600-tisíc eur. V poslednej kategórii sú samosprávy nad 50-tisíc obyvateľov s finančným limitom jeden milión eur," vysvetlila Škrabáková.

Výzva s celkovou alokáciou 23 671-tisíc eur je financovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Oprávneným miestom realizácie projektu je celé územie SR. Úplné znenie výzvy na prípravu a predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je dostupné na webovom sídle www.itms2014.sk aj na webe ministerstva životného prostredia.