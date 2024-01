Bude zametať od rána do večera! Danko splní sľub: V TENTO deň si odpyká trest v uliciach Dúbravky

(Zdroj: TASR/Jaroslav Novák, Getty Images)

BRATISLAVA – Aj viac ako dva týždne po nehode šéfa SNS verejnosť stále čaká na zverejnenie kamerových záznamov z jeho nárazu do semafora. Podpredseda parlamentu už medzičasom prišiel o vodičský preukaz a zaplatil škodu, ktorú spôsobil. Okrem toho sa rozhodol spraviť ďalší krok a sľúbil, že bude od rána do večera zametať Dúbravku.

K dopravnej nehode Andreja Danka došlo ešte 11. januára večer v bratislavskej Dúbravke. Predseda SNS mal podľa svojich slov dostať šmyk a naraziť do semafora. Po príchode hliadky sa na mieste nenachádzal. Dychovej skúške sa podľa polície podrobil po pätnástich hodinách. Mala negatívny výsledok. Danko sa za incident ospravedlnil a deklaroval, že škodu zaplatí.

Andrej Danko mal dopravnú nehodu (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Nedotknem sa auta, kým táto vec nebude vyšetrená,“ odkázal po nehode v relácii RTVS O päť minút 12. "Keď mi zoberú vodičský a prikážu mi zametať Dúbravku, tak ju budem zametať od rána do večera," povedal. O vodičský preukaz napokon prišiel po šiestich dňoch od nehody a teraz sa rozhodol splniť aj svoj sľub voči mestskej časti.

Andrej Danko reaguje na dopravnú nehodu (Zdroj: Facebook/Andrej Danko - predseda SNS)

"Sľub dodržím a prijímam výzvu. V apríli prídem pomôcť zametať Dúbravku. Dobrý štart ako začať jarné upratovanie. Čistota pol života. Prajem vám peknú nedeľu,“ uviedol na sociálnej sieti Facebook Andrej Danko a k príspevku pridal aj udalosť s názvom "Jarné zametanie Dúbravky od rána do večera." Zametať ulice by mal Danko v sobotu 6. apríla od ôsmej hodiny ráno do desiatej hodiny večer.

(Zdroj: Facebook/Andrej Danko - predseda SNS)

Kamerové záznamy stále nezverejnili

Opozícia po zverejnení informácie o nehode kritizovala postup polície. Za zlyhanie považuje vykonanie dychovej skúšky na druhý deň po nehode. Danka sa následne pokúsili v parlamente odvolať z funkcie, ale mimoriadna schôdza sa napokon nekonala, pretože poslanci neschválili jej program.

Reakcia Juraja Krúpu k Dankovej autonehode (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Kontrola postupu polície v prípade nehody Andreja Danka sa podľa slov ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka blíži k záveru. Minister avizoval, že zverejní detaily vyšetrovania nehody aj kamerové záznamy. Šéf rezortu ale uviedol, že o nehode nemôže zverejniť žiadne detaily, kým prokuratúra neukončí vyšetrovanie.