Slovenské národné múzeum robilo prieskum: Toto ľudia uprednostňujú, keď plánujú výlet

Respondenti v ňom potvrdili dominanciu SNM v povedomí verejnosti v múzejnej oblasti a pripisovali mu skôr pozitívne charakteristiky. Ako uviedol na utorkovej prezentácii riaditeľ agentúry Martin Slosiarik, 69 percent vníma inštitúciu ako originálne, 65 percent ako živé a 63 percent ako aktívne múzeum. "Až 83 percent populácie vníma SNM v Bratislave ako potrebnú inštitúciu," dodal.

Značku SNM ľudia poznajú, približne 70% opýtaných si myslí, že nám chýba "Múzeum 20. storočia" (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

"Ide o mierne nárasty v našom pozitívnom vnímaní, čo nás teší. Určité rezervy ale vnímame v časti prieskumu týkajúceho sa poznania, ktoré múzeá patria pod SNM," hovorí Branislav Panis, generálny riaditeľ SNM, pre ktoré agentúra zrealizovala podobný prieskum v januári 2022. Pod SNM spadalo koncom minulého roka 18 špecializovaných múzeí, ich spontánnu znalosť na verejnosti chce vedenie inštitúcie výrazne zvyšovať.

Prieskum v jeho všeobecnej časti tiež ukázal, že aspoň jedno múzeum na Slovensku navštívilo v poslednom kalendárnom roku 32 percent opýtaných, 57 percent respondentov navštívilo niektoré z múzejných inštitúcií na Slovensku už "dávnejšie". Približne desatina (11 percent) ľudí vo svojom živote ešte nebola v žiadnom múzeu.

Až 45 percent ľudí uprednostňuje hrady, zámky a pamiatky

Dôležitým faktorom pri rozhodovaní, ktoré múzeum navštíviť, je jeho tematické zameranie. Až 45 percent ľudí uprednostňuje návštevu hradov, zámkov a pamiatok, 29 percent preferuje historické múzeá a 15 percent prírodovedné múzeá. Väčšina ľudí, ktorí v poslednom roku deklarovali návštevu múzea na Slovensku, z neho odišla s pozitívnym zážitkom.

Súčasťou prieskumu bola aj oblasť, v ktorej respondenti vyjadrili názor na vznik nového Múzea 20. storočia. Podľa výsledkov sa 69 percent opýtaných nazdáva, že by na Slovensku mala vzniknúť inštitúcia, zachytávajúca príbeh 20. storočia na Slovensku od 1. svetovej vojny až do roku 1989. "S týmto názorom korešponduje ďalší, a síce, že by múzeá na Slovensku mali prezentovať a vysvetľovať len historické udalosti, od ktorých už uplynul nejaký čas. To si myslí 60 percent respondentov. Na druhej strane, 34 percent ľudí sa nazdáva, že by múzeá mali prezentovať a vysvetľovať aj aktuálne spoločenské udalosti," uzavrel Panis.