Vysoké školy čakajú na systémovú iniciatívu ministerstva školstva ohľadom bezpečnosti

Univerzita Komenského v Bratislave (Zdroj: Wikimedia Commons / Rudko)

TRNAVA - Trnavská univerzita (TU) a Univerzita sv. Cyrila a Metoda (UCM) so sídlom v Trnave, rovnako ako ostatné vysoké školy (VŠ) na Slovensku by privítali systémovú iniciatívu ministerstva školstva, ktoré by spolu s odborníkmi na výnimočné krízové situácie spracovali odporúčania a návody, ako takýmto situáciám predchádzať a v nich postupovať. Zhodli sa na tom v odpovedi na otázku o bezpečnostných opatreniach v školách v súvislosti s nedávnym tragickým incidentom v Prahe.