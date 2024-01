AKTUÁLNA situácia na cestách! Doprava v Bratislave kolabuje: Hlásia prasknuté potrubie aj nehodu

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)

Nehoda je hlásená v bratislavskej Petržalke na Budatínskej ulici. Počítať tam treba so zdržaním v oboch smeroch. Tiež na Karloveskej ulici za farským kostolom, smerom do centra prasklo vodovodné potrubie. Na mieste sú vodári a vodiči majú prechádzať opatrne. Bratislavská vodárenská spoločnosť na webe informuje, že predbežný čas opravy je do 16.00 h.

archívne video

Dopravná nehoda v Bratislave. Vlak sa zrazil s autom. (Zdroj: Tip čitateľa)

#VÝSTRAHA Na D2 v Bratislave, za výjazdom Lamač smerom na Stupavu odletelo autu koleso, na mieste sú policajti, blokovaný je jeden pruh. — Zelená vlna RTVS (@zelenavlna) January 15, 2024

Výstraha je aj na diaľnici D2 za výjazdom Lamač smerom na Stupavu. Autu tam podľa Zelenej vlny RTVS odletelo koleso. Na mieste sú policajti a blokovaný je jeden pruh. Stella centrum upozorňuje na kolóny, ktoré sú v Bratislave hlásené na vjazde do hlavného mesta po diaľnici D2 v smere od Stupavy, vodiči sa zdržia asi desať minút.

#NEHODA V Bratislave na začiatku Botanickej smerom z centra do Karlovej Vsi, zdržanie nehlásite. — Zelená vlna RTVS (@zelenavlna) January 15, 2024

Tiež si počkajú do desať minút na diaľnici D1 v úseku od Zlatých Pieskov cez Prístavný most do Petržalky. Rovnako sa zdržia aj na Račianskej ulici smerom do centra. Kolóny do 15 minút sa tvoria aj v smere Dunajská Lužná - Rovinka a Bernolákovo - Ivanka pri Dunaji. V smere Malinovo - Most pri Bratislave si vodiči počkajú do desiatich minút.