Mrazivé detaily tragickej hromadnej nehody pri Handlovej: Čelnú zrážku neprežil mladý muž! Ďalšie osoby sú zranené

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj)

Aktualizované 13:10 Polícia uviedla, že podľa doteraz zisteného, 29-ročný vodič dodávky zn. Peugeot Boxer v smere na Prievidzu pred obcou , pravdepodobne po tom ako dokončil predbiehanie, sa so svojim vozidlom dostal do šmyku, následkom čoho prešiel do protismeru, kde sa čelne zrazil s OMV zn. VW Passat, ktoré sa odrazilo do ďalšieho motorového vozidla zn. Toyota.

(Zdroj: Polícia SR - Trenčiansky kraj)

Na miesto bol privolaný aj vrtuľník rýchlej zdravotnej pomoci. Žiaľ, 32- ročný vodič osobného auta značky VW Passat utrpel zranenia, ktoré boli nezlučiteľné so životom. Ďalšie tri osoby utrpeli zranenia s doposiaľ nezistenou dobou liečenia. "Dychová skúška u vodičov bola s negatívnym výsledkom merania. Vodičovi vozidla zn. Peugeot Boxer bola odobratá krv za účelom zisťovania prítomnosti omamných a psychotropných látok. U vodiča OMV zn. VW Passat bude zisťovaná prítomnosť požitia alkoholu resp. iných látok na súdnej pitve," uviedla polícia.

Na miesto dopravnej nehody bol privolaný aj znalec z odboru cestnej dopravy. Predbežná škoda na poškodených vozidlách bola vyčíslená na 15 000 eur. "Okolnosti dopravnej nehody, miera zavinenia ako aj presná príčina sú predmetom vyšetrovania. Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Prievidzi začal trestné stíhanie vo veci prečinu Usmrtenie," dodala polícia.

(Zdroj: Polícia SR - Trenčiansky kraj)

Aktualizované 11:10 V týchto chvíľach je cesta prejazdná v jednom pruhu. Premávku usmerňujú policajti.

O nehode informuje na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia. Vodičov vyzývajú, aby rešpektovali ich pokyny. Mestská polícia v Handlovej uviedla, že na mieste zasahujú všetky záchranné zložky.

(Zdroj: Facebook/Mestská polícia Handlová)