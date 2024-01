Silné mrazy nateraz končia: PREDPOVEĎ počasia do konca týždňa, postupne sa oteplí

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Počasie počas posledných dní bolo poriadne mrazivé. Na niektorých miestach Slovenska klesla teplota až do - 24 stupňov Celzia, aj na juhu padali teploty do - 10 stupňov. Silným mrazom by však mal byť nateraz koniec. Do konca týždňa si užijeme na väčšine územia teploty aj nad nulou, v severných a východných okresoch aj sneh.

Slovensko po dňoch slnečného a stabilného počasia začal ovplyvňovať studený front od severu, ktorý prináša zväčšenú oblačnosť predovšetkým do severných a východných častí nášho územia, zatiaľ čo na západnom Slovensku prevláda prevažne jasné počasie. Informuje o tom imeteo.sk.

Sneh na severe a východe Slovenska

Na severe a východe v noci snežilo, definitívne ustať by to malo v piatok dopoludnia. Sneženie bolo však slabšej intenzity a nemalo by spôsobovať problémy v doprave. Posnežiť v rôznej intenzite by malo každý deň približne do stredy budúceho týždňa.

Fúkať má dnes severný vietor od 30 km/h, v nárazoch ojedinele do 50 km/h, veterno má byť aj na horách. Meteorológovia preto očakávajú aj tvorbu snehových jazykov. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal pre niektoré severné okresy aj výstrahu prvého stupňa pred tvorbou snehových jazykov. Platí do 15.00 h v takmer celom Prešovskom kraji. "Tvorba snehových jazykov a závejov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," upozornili meteorológovia.

Oblačnosť zabráni výraznejšiemu poklesu teplôt

Vzduchová hmota, ktorá k nám prúdi, je v skutočnosti chladnejšia, akú sme tu mali uplynulé dni. V najchladnejších regiónoch Slovenska by malo byť však najviac oblačnosti, a práve oblačnosť bude zabraňovať výraznejšiemu poklesu teplôt. Nočné teploty tak už nebudú klesať k -20 °C a dostanú sa najviac k -15 °C.

Studený front vo výraznej miere ovplyvní počasie najmä východne od Slovenska. Ochladenie bude najvýraznejšie na severe a východe Slovenska. V piatok sa očakáva celodenný mráz, no čaká nás vcelku slnečný deň. Má byť malá až zväčšená oblačnosť, na severe môže byť oblačno. Piatkové denné teploty by sa mali pohybovať od - 3 do plus 3 stupňov Celzia, vo východných oblastiach vystúpia len od - 6 do - 2 °C. V severných okresoch môže byť v noci až do - 8 °C.

SHMÚ tiež na piatok vydal hydrologické výstrahy pred povodňou. Druhostupňová výstraha platí v okresoch Michalovce a Trebišov bez Roňavy, zatiaľ je vydaná do soboty 09.00 h.

Predpoveď počasia na víkend

V týchto dňoch sa k nám opäť dostane teplejší vzduch, ktorý zmierni mrazy. Víkend by sa mal niesť v znamení premenlivej oblačnosti. Nočné teploty budú na celom území klesať pod nulu, no tuhé mrazy sa neočakávajú. Počas nasledujúcich dní by sa denné teploty mali pohybovať väčšinou v intervale od - 3 stupňov v severných okresoch do + 4 °C v južných okresoch.

V sobotu očakávame polooblačné až oblačné počasie, na východe prevažne až zamračené. Denná teplota by mala vystúpiť od - 1 stupňov do + 4 °C a na väčšine územia bude slnečno. V noci bude teplota klesa na - 3 až - 8 °C, v údoliach ojedinele od - 9 až - 14 °C. Zrážky sa viac budú vyskytovať v noci, cez deň len ojedinele.

V nedeľu bude ešte teplejšie, denná teplota sa má takmer na celom území držať nad nulou, v Komárne sa má otepliť až na 4 stupne Celzia. Nočné teploty by mali klesať od - 2 do - 7 stupňov Celzia. Aktuálne predikcie tak naznačujú, že otepľovať by sa malo postupne a výraznejšie oteplenie sa očakáva v budúcom týždni.

