Potraviny by podľa premiéra Fica nemali byť drahšie ako v krajinách s vyššími príjmami

BRATISLAVA - Vláda by mala dosiahnuť taký stav, aby ceny potravín na Slovensku neboli vyššie ako v krajinách s vyššími príjmami a dôchodkami obyvateľov. Vo zverejnenom videu s ministrom financií Ladislavom Kamenickým a ministrom pôdohospodárstva Richardom Takáčom to na sociálnej sieti uviedol premiér Robert Fico (všetci Smer-SD).

"Možno Česká republika by pre nás mala byť cieľovou rovinkou, ktorú chceme v nejakom okamihu dosiahnuť," povedal Fico. Premiér pripomenul, že aj keď celková inflácia v porovnaní novembrov 2022 a 2023 bola necelých 11 %, potravinová inflácia bola v tom istom období viac ako dvojnásobná. V Česku pri vyšších platoch pritom potraviny medziročne zdraželi menej, a to o 17 %.

Fico vyzval Kamenického, aby na rokovanie vlády v čo najkratšom čase predložil novú správu o cenách potravín, aby mohli príslušné rezorty reagovať. Premiér avizoval predĺženie odpustenia časti odvodov pre prvovýrobcov potravín. Okruh podnikateľov, ktorých sa to týka, by sa mal podľa Fica rozšíriť.

Takáč by zároveň mal na zasadnutie kabinetu pripraviť analýzu, ako doterajšie odpustenie odvodov pomohlo znížiť zdražovanie. Predĺženie opatrenia by podľa Takáča malo byť platné do polovice tohto roka a má sa rozšíriť aj na ovocinárov či zeleninárov.

Rezort financií pripravuje aplikáciu

Do kontroly cien potravín v obchodných reťazcoch sa má vložiť aj Slovenská obchodná inšpekcia. Tá by mala zisťovať nákupné ceny veľkoobchodov a porovnávať ich s predajnými cenami. Podľa Fica bude vláda akceptovať v niektorých prípadoch aj vyššiu obchodnú prirážku, pokiaľ firmy dosahujú primerané zisky. V opačnom prípade má ministerstvo financií podľa premiéra nástroje, ako situáciu riešiť.Kamenický dodal, že na Slovensku sú oproti Česku výrazne vyššie napríklad ceny syra Eidam, vajec či masla. Rezort financií podľa ministra pripravuje aplikáciu na porovnávanie cien dôležitých potravín.