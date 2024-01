Na Slovensku bolo prvé dni roka nadnormálne teplé počasie i výdatné zrážky, informuje SHMÚ

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

"V najzasiahnutejších oblastiach spadlo v období od 1. do 7. januára 2024 viac ako 50 mm zrážok," konštatujú meteorológovia.V Oravskej Lesnej spadlo 71 mm, v Kremnických Baniach a Štrbskom Plese 69 mm, na Donovaloch 67 mm, Podbanskom 62 mm, Rabči 60 mm, Oravskom Podzámku 59 mm a v Liptovskej Osade 57 mm. V Banskej Bystrici a Oravskom Veselom zaznamenal 55 mm, Medzilaborciach 52 mm a Dolnom Hričove 51 mm.

Teplé počasie a západ slnka vohnalo do ulíc množstvo turistov (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

"Mimoriadne vysoké boli vďaka zrážkam, ktoré sa vyskytli cez víkend, úhrny zrážok oblasti Záhoria a Malých a Bielych Karpát," podotýkajú meteorológovia. V Myjave spadlo 43 mm, Jaslovských Bohuniciach a Modre-Piesku 37 mm, na letisku v Kuchyni 33 mm, v Senici 32 mm, na bratislavskej Kolibe, Malom Javorníku, Holíči a Slovenskom Grobe 31 mm.Podobné, prípadne ešte vyššie boli týždenné úhrny zrážok v rozsiahlejších oblastiach Považia, Ponitria, Pohronia a severovýchodu Slovenska.

(Zdroj: Facebook/Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ))

Relatívne nižšie boli úhrny zrážok podľa meteorológov na juhu a východe Podunajskej nížiny, v najjužnejších oblastiach stredného Slovenska, v oblasti Spiša i Šariša, ale tiež na juhu východného Slovenska. Na niektorých miestach tam spadlo za celý týždeň menej ako 25 mm zrážok. Bolo tomu tak napríklad v Rimavskej Sobote, Michalovciach, Gabčíkove, Prešove, Hurbanove, ale tiež na košickom letisku, Mužli, Sabinove, Trebišove či Veľkých Lovciach. Menej zrážok mali aj Dolné Plachtince, Spišské Vlachy, Dudince, Kojšovská hoľa, Moldava nad Bodvou, Rožňava či Čaklov.

V Nitre zaznamenali od 1. do 7. januára toľko zrážok, čo bolo podľa meteorológov takmer tak veľa, ako tam predstavuje dlhodobý priemerný mesačný úhrn zrážok pre mesiac január. Obdobne to bolo aj v mnohých ďalších meteorologických staniciach Slovenska. Niekde zaregistrovali v prvom týždni januára aj viac zrážok, ako by tam obvykle malo byť za celý prvý mesiac.