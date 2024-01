Doprava v Bratislave sa komplikuje: V tuneli Sitina sa pokazil kamión, tvoria sa viaceré kolóny

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - V bratislavskom tuneli Sitina v smere z Mlynskej doliny do Lamača sa pokazil kamión. Blokuje pravý jazdný pruh. Tvoria sa kolóny. Informuje o tom Zelená vlna RTVS a dopravné aplikácie.

"Na Moste Lanfranconi aj v Mlynskej doline v smere do tunela sa tvorí kolóna so zdržaním asi pol hodiny," spresnila Zelená vlna RTVS. Nehodu hlásia aj v Mlynskej doline smerom na Patrónku, kde je zdržanie 15 až 20 minút. Na Trnavskej ceste smerom do centra sa vodiči zdržia asi 15 minút.

archívne video

