Rok 2024 priniesol nečakaný zvrat, medzi cenami palív vzniká priepastný rozdiel: Analytik varuje, na TOTO sa pripravte!

Zatiaľ čo ku koncu roka sa cena benzínu začala blížiť rekordnému minimu z roka 2023 a s cenovkou 1,512 EUR/l sme zažili jedny z najnižších cien benzínu za posledný rok, s príchodom nového roka sa situácia začala razantne meniť. Len v priebehu necelých troch týždňov tak cena benzínu v priemere stúpla o 5 centov za liter na novú cenu 1,565 EUR/l.

Cena nafty sa na druhej strane začína, zdá sa, stabilizovať. Zatiaľ čo hodnoty benzínu stúpajú každým dňom, nafta sa drží blízko hodnoty 1,5 eura. Oproti benzínu tak nafta v priebehu posledných troch týždňov, kedy rovnako klesla na najnižšiu hodnotu za posledné mesiace (1,509 EUR/l), stúpla len o jediný cent za liter, vďaka čomu si oproti benzínu udržala náskok v nízkych cenách, na ktorý sme boli zvyknutý pred energetickou a palivovou krízou.

Ceny palív sú v rukách OPECu, podľa analytika budú už len rásť

Zatiaľ čo v priebehu vrcholu covidovej krízy sa ceny pohonných hmôt pohybovali na rekordných minimách, v priebehu obdobia, počas ktorého sa svetové trhy snažili z krízy spamätať, začali stúpať do rekordných výšin. V priebehu niektorých mesiacov tak ceny benzínu a nafty atakovali hranicu 2 eur za jediný liter.

V uplynulom roku ešte prišli slabšie dotrasy, no ceny sa v podstate zastabilizovali v 20-centovom pásme. Hýbali sa v rozmedzí od eura päťdesiat do euro sedemdesiat, píše portál TvNoviny. „Trh očakáva, že sa ropa nedostane mimo stabilizačného pásma (75 - 95 dolárov za barel), v ktorom sa aktuálne pohybuje a uvidíme len mierne oscilovanie ceny počas roka,“ uviedol pre portál analytik Dominik Hapl.

„OPEC dlhodobo deklaruje, že by mu vyhovovalo, keby cena ropy bola nad 90 dolármi za barel. Pri súčasnej cene komodity bude určite pokračovať v obmedzovaní ťažby. Na druhej strane sledujeme zvyšovanie produkcie v Spojených štátoch či v Južnej Amerike,“ dodáva expert.

Do hry tak vstupujú viaceré faktory, ktoré budú ovplyvňovať vývoj na trhu s ropou, ktorý sa priamo dotýka cenovej tvorby pri pohonných hmotách. „Dôležitým faktorom bude, ako bude pokračovať konflikt Hamas-Izrael a či bude eskalovať alebo deeskalovať. V prípade eskalácie sú riziká na strane rastu cien ropy. A druhým faktorom bude kondícia globálnej ekonomiky,“ myslí si Hapl a dodáva, že na vývoj cien palív tak môžu vplývať aj ďalšie faktory, pričom na vývoj cien vplýva aj prebiehajúci konflikt na Ukrajine. Dodáva však, že oproti začiatku vojny však dnes ide už len o mierny vplyv.

Na vývoj cien palív tak v dnes, no aj budúcnosti vplývajú rôzne faktory. Medzi inými napríklad zvyšujúci sa dopyt po nafte v Ázii, či dopady využívania spaľovacích motorov na životné prostredie. „Dlhodobo by sa mali vodiči pripraviť na to, že ceny budú pomaly stúpať s tým, ako svet bohatne. Zjednodušene si to môžeme predstaviť tak, že aj mzdy robotníkov na ropných plošinách rastú a je logické, že ťažobné spoločnosti budú postupne zvyšovať cenu predávanej komodity, inak by sa dostali do straty,“ dodal analytik.