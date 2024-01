AKTUÁLNE Prezidentka Zuzana Čaputová klepla vláde po prstoch: Vetovala tzv. kompetenčný zákon

(Zdroj: Topky)

Časť výhrad prezidentky smeruje k zmene spôsobu menovania a odvolania predsedov Štatistického úradu SR a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Zákonodarca sa podľa prezidentky nevyrovnal s požiadavkou ústavy, podľa ktorej vyšších štátnych funkcionárov menuje prezident a štátnych funkcionárov vymenúva vláda. Hlava štátu má výhrady i k novozavedeným dôvodom odvolania oboch funkcionárov, Čaputová v nich vidí ohrozenie nezávislosti oboch orgánov voči vládnej moci. Upozorňuje tiež na retroaktivitu zákona. "Môže sa uplatniť aj na súčasných predsedov oboch orgánov vymenovaných podľa doterajších predpisov, čím dochádza k ústavnému nesúladu s princípom právnej istoty," vysvetlila.

Túto smerujú výhrady prezidentky

Hlava štátu tiež namieta zaradenie Slovenskej informačnej služby (SIS) a Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) medzi ústredné orgány štátnej správy. Výhrady prezidentky smerujú k spôsobu, akým zmenu právna úprava schválila a akým sa má uviesť do právneho života. "Ide o prijatie zásadnej zmeny postavenia SIS a ÚRSO, ktorá prebehla bez diskusie s dotknutými orgánmi, bez medzirezortného pripomienkového konania a bez zohľadnenia všetkých legislatívnych dosahov na práva a povinnosti týchto orgánov v praxi," objasnila. Neprediskutovaná a dostatočne nepripravená zmena môže podľa nej spôsobiť problémy v praxi.

Nastane ohrozenie verejného záujmu?

Výhrady má prezidentka aj k zmenám pri licenciách na obchodovanie so zbraňami a výrobkami obranného priemyslu, ktorých vydávanie by po novom bolo výhradne na stanovisku ministerstva obrany bez autorizácie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR a SIS. Podľa prezidentky to môže spôsobiť ohrozenie verejného záujmu. Poukázala pri tom na to, že rezort obrany nemôže disponovať takou kvalitou informácií o stave ľudských práv, bezpečnosti, stavu demokracie a jej ohrozenia v tretích krajinách, akou disponuje z dôvodu svojej činnosti MZVEZ a SIS.

"Tieto informácie sú pritom životne dôležité pri posúdení žiadosti o udelenie licencie pre obchodovanie s dotknutými výrobkami z pohľadu zahraničnopolitických, bezpečnostných alebo obchodnopolitických záujmov SR," uviedla prezidentka, namietajúc i v tom prípade skrátené legislatívne konanie bez odbornej diskusie. Prezidentka zároveň vládou deklarované dôvody na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu považuje za politické a v žiadnom prípade nie za právne ani zákonné, kritizuje aj samotný priebeh rozpravy v parlamente. V rámci tzv. kompetenečného zákona, ktorý poslanci schválili 20. decembra, malo od 1. januára vzniknúť aj nové Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR.

Progresívne Slovensko víta veto novely kompetenčného zákona

Predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka víta rozhodnutie prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá vetovala novelu kompetenčného zákona. TASR o tom informoval riaditeľ komunikačného oddelenia PS Radovan Choleva. "Táto novela je veľmi nebezpečný návrh, ktorý unáša nezávislé inštitúcie, ako je štatistický úrad či Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, a zároveň dláždi cestu pre Tibora Gašpara, aby sa mohol stať riaditeľom Slovenskej informačnej služby (SIS)," vyhlásil Šimečka.

PS poukázalo na to, že prezidentka kritizuje nielen viaceré ustanovenia zákona, ale aj spôsob, akým zmeny v zákone prebehli. "Čistky v nezávislých štátnych inštitúciách či nová trafika pre SNS v podobe nového ministerstva určite nie sú dostatočné dôvody na skrátené legislatívne konanie," skonštatoval Šimečka. Avizoval, že v opozícii urobia všetko pre to, aby prinútili koalíciu tie najhoršie návrhy stiahnuť.