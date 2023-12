Štedrý deň v prešovskej nemocnici štedrý na bábätká aj menšie úrazy, nechýbal ani typický vianočný problém

Bábätká, ktoré sa narodili v prešovskej nemocnici J. A. Reimana v Prešove počas Štedrého dňa (Zdroj: Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov)

Ten najkrajší vianočný darček v podobe nového života a vytúženého bábätka mali štyri rodiny a maminky, ktoré porodili presne na Štedrý deň. Prvým vianočným novorodencom bolo v prešovskej nemocnici dievčatko Valéria, na svet sa vypýtalo už o 5:50 ráno. Dievčatko má miery 2230 gramov a 46 cm a je to prvé dieťatko maminky Anastázie. Aj druhé vianočné bábätko je dievčatko – Tatiana, 3550 gramov a 49 cm, ktorá sa narodila maminke Margaréte. Okrem toho sa v nemocnici narodil ešte chlapček. Štvrtý prírastok sa vypýtal na svet doma, následne bolo bábätko aj s maminkou prevezené do nemocnice.

Počas Štedrého dňa sa nezastavili ani službukonajúci zdravotníci na úrazovke. "Ošetrili sme takmer 60 úrazov, zväčša to boli pády, úrazy pri tanci, rezné rany, viaceré pod vplyvom alkoholu. Prijali sme aj pacientov s úrazmi zápästia po pádoch, športe. Úrazy neboli našťastie život ohrozujúce," uviedla službukonajúca lekárka úrazovej ambulancie ústavnej pohotovostnej služby MUDr. Anna Jenčová.

Rybia kosť

Zaujímavé je, že na Štedrý deň ošetrili menej pacientov ako 23. decembra, keď lekársku pomoc vyhľadalo až 92 pacientov. Keďže v noci primrzlo, zvýšil sa počet pádov na klzkých povrchoch. Plné ruky práce mali 24. decembra aj na neurológii, internom oddelení či ORL, kde mali okrem klasických problémov s hrdlom, ušami aj jeden typický vianočný – uviaznutú rybiu kosť v krku.

"Zdravotníci sú na sviatočné služby zvyknutí, je to pre nich služba ako každá iná, sme tu pre našich pacientov bez ohľadu na sviatok či piatok 24 hodín denne. Rád by som im však všetkým vyjadril úprimné poďakovanie za ich obetavosť, nasadenie, za to, že život a zdravie ľudí sú ochotní uprednostniť pred rodinou pohodou a pokojným zázemím pri štedrovečernom stole. A všetkým rodinám zdravotníkov veľmi pekne ďakujem za to, že pre naše poslanie majú pochopenie," uviedol riaditeľ Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana MUDr. Juraj Smatana, MBA, MPH.