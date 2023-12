Minister vnútra sa poďakoval slúžiacim policajtom, hasičom aj záchranárom

Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Záchranné i bezpečnostné zložky sa aj počas vianočných sviatkov starajú o to, aby sa občania na uliciach cítili bezpečne, vyzdvihol šéf rezortu vnútra. "Sú to ľudia, ktorí obetujú svoj voľný čas i čas strávený s rodinami. A to preto, aby sa Slovensko cítilo bezpečnejšie," poznamenal Šutaj Eštok. Prisľúbil, že budúci rok bude pre nich lepší. Uviedol, že plánuje chodiť medzi nich, počúvať o ich problémoch a spoločne ich budú riešiť.

Navštívili aj Operačné stredisko Mestskej polície v Bratislave

Šutaj Eštok so Solákom sa následne presunuli na pracovisko stálej služby diaľničného oddelenia Policajného zboru v Trnave. V sviatočný deň navštívili aj Operačné stredisko Mestskej polície v Bratislave, ktoré je v prevádzke od októbra 2021. Podľa rezortu vnútra ide o unikátne pracovisko v rámci Slovenska, a to prepojením informačného systému s ostatnými zložkami integrovaného záchranného systému, s políciou, hasičmi a záchrannou zdravotnou službou.