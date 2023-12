Od spustenia zálohovania sa vyzbieralo takmer 1,9 miliárd nápojových obalov

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Ján Zemiar, TASR/Pavel Neubauer)

Do systému je zaregistrovaných viac ako 3267 odberných miest. Z toho dobrovoľne zapojené odberné miesta tvoria 64 percent. Povinne zapojených je 36 percent, priblížil Správca. Pokračuje, že v tomto roku došlo k presunu jedného medziskladu v obci Rosina v okrese Žilina do Strečna. Zväčšoval aj skladové kapacity triediaceho centra v Kočovciach, čím sa posilnila jeho funkcia medziskladu. "Tento krok by mal priniesť nielen úsporu takmer 55.000 kilometrov, ale aj s tým spojenú redukciu produkovaných emisií," skonštatoval správca.

archívne video

Správca zálohového systému prispôsobil odberné miesta PET fliaš pre zdravotne znevýhodnených (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Na zefektívnenie systému zvozov sa tiež správca systému rozhodol pre testovanie nového spôsobu prevozu vyzbieraných obalov od obchodníkov. Pristúpil preto k testovaniu zberového vozidla s lineárnymi lisovaním. To podľa správcu dokáže niekoľkonásobne zefektívniť zvozové služby vyzbieraných zálohovaných obalov v oblasti Bratislavy. "Odvezie až 3,5-krát viac obalov zo zálohomatov," poukázal.