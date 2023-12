K rozpočtu vystupujeme odborne bez umelého predlžovania rozpravy, tvrdí SaS

SaS (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR za SaS chcú v diskusii k návrhu štátneho rozpočtu vystupovať len odborne a bez umelého predlžovania rozpravy. Uviedol to hovorca SaS Ondrej Šprlák.

"Za nás vystúpil zatiaľ len Marián Viskupič a bolo to odborné a slušné, tak plánovali vystúpiť aj iní poslanci za SaS," uviedol hovorca.Premiér Robert Fico (Smer-SD) vo štvrtok v reakcii na obštrukcie v NR SR vyhlásil, že opozícia sa definitívne vybrala cestou deštrukcie štátu. Obvinil opozíciu, že prostredníctvom obštrukcií chce dosiahnuť neschválenie štátneho rozpočtu. Upozornil, že by to malo vážne dôsledky na život bežných ľudí. Verí, že sa v parlamente podarí napokon rozpočet schváliť ešte tento rok a vyzval opozíciu, aby tomu prestala brániť.

Poslanci z klubu hnutia Slovensko, Za ľudí, KÚ deklarujú, že svojím vystupovaním v rozprave k štátnemu rozpočtu chcú oddialiť rokovanie NR SR o zrušení Úradu špeciálnej prokuratúry. Zatiaľ od stredy (20. 12.) večera vystúpili traja poslanci z tohto klubu, ktorí mali viac ako päťhodinové príspevky vzhľadom na čítanie pozmeňujúcich návrhov.