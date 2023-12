Budú tohtoročné Vianoce konečne biele? Prv napadne sneh a potom: To si snáď Perinbaba robí srandu!

(Zdroj: telkac.zoznam.sk)

BRATISLAVA - Vianoce sú tu čo nevidieť a zatiaľ nič nenaznačuje tomu, že by mali byť po dlhom čase biele. Vonku je síce hmla a zima, no po snehu v nížinách a nižšie položených oblastiach ani chýru, ani slychu. Aké počasie preto očakávať na Štedrý deň a vianočné sviatky? Dočkáme sa konečne bielych Vianoc? Odborníci zrejme dobré správy nemajú.

Už o pár dní budeme pri vianočnom stole a stromčeku oslavovať Štedrý deň. Ako už býva zvykom, posledné roky neboli vôbec biele, ba čo viac, vonkajšie teploty pripomínali skôr jar, ako zimu v plnom prúde. Sneh sme v nížinách tento rok mali už na Katarínu, ale aj na Mikuláša a mnohí by konečne prijali aj biele Vianoce. No vyzerá to tak, že si na ne budeme opäť musieť počkať.

Archívne VIDEO Snehová kalamita v Bratislave

Snehová kalamita v Bratislave (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Nasledujúce dni bude totiž Európu sužovať veľmi nepriaznivé počasie. Nad východným Atlantikom je totiž rozsiahla tlaková níž, ktorá bude ovplyvňovať počasie nad Škandináviou a Britskými ostrovmi. Naopak, nad naším územím bude teplotné rozhranie, ktoré bude oddeľovať teplý vzduch od studeného. Informoval o tom portál imeteo.sk. Ako dodali, to zapríčiní, že na vianočné sviatky budeme svedkami veľmi teplého počasia.

(Zdroj: predpovede.sk)

Avšak, v najbližších hodinách bude počasie u nás ovplyvňovať hlboká tlaková niž Zoltan, ktorá prinesie silný vietor, ktorý môže aj páchať škody. Okrem toho predpovedajú, že na stredné Slovensko prinesie sneženie a na niektorých miestach môže napadnúť až 20 centimetrov nového snehu. Chladno bude aj počas piatka či soboty, kedy by mohlo aj nasnežiť. Toto počasie ale nevydrží dlho a následne sa počas soboty začne otepľovať. Výraznejšie sa začne otepľovať práve na Štedrý deň. Aj keď dopoludnia by mohlo snežiť aj v nižších polohách, počas dňa hranica sneženia bude stúpať nad 1000 metrov nad morom a očakáva sa, že ortuť teplomera vystúpi cez deň až k 10 stupňom Celzia.

(Zdroj: predpovede.sk)

(Zdroj: predpovede.sk)

Obdobne bude aj na 1. sviatok vianočný, kedy by malo byť rovnako oblačno s prehánkami, pričom teploty môžu vystúpiť až k +14 stupňom Celzia. Na 2. sviatok vianočný by teplota mala klesnúť "len" k +9 stupňom Celzia. Rovnako bude utorok oblačný a upršaný. Následne by sa malo ochladzovať až po vianočných sviatkoch.