Odvážny, slepý alebo hlúpy! VIDEO Vodič predbehol policajtov pri Zbyňove cez plnú čiaru, tí mu to spočítali

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook - Polícia SR/Žilinský kraj)

Ktovie, kam sa vodič tak ponáhľal, že nemohol vydržať pár metrov a predchádzal na mieste, kde je to zakázané. Tentokrát sa mu to naozaj nevyplatilo. V momente, ako obehol auto mýtnej polície, to mal spočítané. Zastavili ho a dostal blokovú pokutu.

video: Nebezpečné predbiehanie cez plnú čiaru

Vodič predbieha mýtnu políciu cez plnú čiaru (Zdroj: FB Polícia SR/Žilinský kraj)

V správnom konaní je možné za takýto priestupok uložiť pokutu do 300 eur a zákaz činnosti až na dobu dvoch rokov. Kaskadér si tak nabudúce snáď lepšie rozmyslí, či sa mu oplatí prebiehať na miestach, kde je to zakázané. „Jazdite odpovednee,“ vyzýva polícia, ktorá video s nebezpečným manévrom zverejnila na sociálnej sieti.