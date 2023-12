Na Slovensku máme novú legálnu drogu: Za pár sekúnd ju kúpia aj deti! Má byť 30-krát silnejšia ako marihuana

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com, Reprofoto/Lidl Swiss)

BRATISLAVA – Marihuana je síce zakázaná, no na našom trhu sa množia legálne drogy, ktoré si môžete ľahko objednať z desiatok e-shopov, či dokonca kúpiť v automate v nákupnom centre. Ich sľubované účinky sú pritom niekoľkonásobne väčšie, ako pri klasickej „tráve.“ Po veľkej kauze takejto legálnej drogy, ktorá dostala do nemocnice niekoľko tínedžerov, nazývanej HHC-P, je tu ďalšia. Ide o látku THC-P.

Na novú legálnu drogu na Slovensku upozornil portál tvnoviny.sk. To, že na Slovensku existuje zoznam zakázaných drog vie každý. Existujú však aj látky, ktoré aktuálne kritéria nespĺňajú a môžu byť teda pokojne predávané. Najnovšie sem patrí aj tetrahydrocannabiphorol, skrátene THC-P. Ak názov zadáte do internetového prehliadača, nájde vám hneď niekoľko e-shopov, ktoré na látku chrlia chválu a sľubujú extrémne silné účinky v porovnaní s klasickým THC. Niekde dokonca píšu o približne 30x silnejšom účinku. Keďže je silnejší, užívateľovi stačí menšia dávka. Zároveň však nájdete aj upozornenie, že ide o nový produkt, ktorého vedľajšie efekty nie sú ešte dobre známe. Dostať sa k THC-P však napriek tomu nie je vôbec náročné.

Automaty, ktoré sa stávajú čoraz nebezpečnejšími pre mladých ľudí, vrátane detí (Zdroj: Facebook/NÚDCH)

Lekári bijú na poplach

Iba pred pár mesiacmi Slovensko zaplavili správy o inej látke. K HHC-P sa aktuálne vedia ľahko dostať aj neplnoleté osoby. Keď sme napríklad navštívili niektoré stránky, kde ich môžete kúpiť, na to, aby sme sa na ne dostali, stačilo, aby sme odškrtli, že máme 18 rokov. Žiadna iná verifikácia sa od nás nevyžadovala.

Legálnu drogu si do dnešného dňa môžete pokojne kúpiť aj v automatoch. Mladí pritom s týmito legálnymi drogami radi experimentujú. Lekári z Národného ústavu detských chorôb v Bratislave nedávno upozornili na prípady otráv detí po požití HHC. Sami vtedy poukázali na to, že výrobky s obsahom tejto látky sú voľne dostupné v automatoch. Apelovali aspoň na rodičov, aby deti poučili o ich rizikovosti.

Marihuana (Zdroj: pixabay.com)

Pomôcť by mali nové pravidlá

Na nové alternatívy drog, ktoré u nás zakázané nie sú, sa preto rozhodol zareagovať rezort zdravotníctva. Ešte začiatkom novembra uviedli, že HHC a HHC-P chcú zaradiť do zoznamu omamných a psychotropných látok. "MZ SR navrhuje zaradiť tieto dve nové psychoaktívne látky do zoznamu omamných látok a psychotropných látok zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov pri najbližšej novele, ktorú momentálne pripravuje," uviedli. Po zaradení do zoznamu sa tak ich prípadný predaj bude považovať za nedovolenú výrobu, distribúciu a predaj omamných a psychotropných látok. Pôjde tak o nezákonnú činnosť, ktorú bude možné trestno-právne postihovať.

Tým by však opatrenia z ich strany končiť nemali. Vznikať by totiž mohli ďalšie látky, ktoré by do zoznamu nespadali. Meniť by sa tak mala samotná legislatíva. Tá má priniesť efektívnejšie zaraďovanie nových psychoaktívnych látok medzi zakázané látky na Slovensku. Rezorty vnútra, spravodlivosti a zdravotníctva pracujú na návrhu zákona, ktorý by využíval generický model zaraďovania nových psychoaktívnych látok. "Tým by sa výrazne urýchlil proces zaraďovania takýchto látok medzi zakázané látky," uviedol rezort zdravotníctva.