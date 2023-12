Návrh siete záchraniek znižuje dostupnosť záchrannej zdravotnej služby

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Diana Semanová)

BRATISLAVA - Asociácia poskytovateľov prednemocničnej zdravotnej starostlivosti (APPZS) žiada Ministerstvo zdravotníctva SR o okamžité stiahnutie návrhu novej siete záchrannej zdravotnej služby (ZZS). Ak by sa opatrenie aplikovalo do praxe, predstavovalo by podľa APPZS výrazné zhoršenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti a priamo ohrozenie slovenských pacientov. Informovala o tom Noemi Macko-Forgáčová.