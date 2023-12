Zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry by mohlo viesť k zastaveniu trestného stíhania v kauzách, tvrdí strana SaS

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) by mohlo viesť k zastaveniu trestného stíhania v mnohých kauzách. Upozornila na to poslankyňa Národnej rady (NR) SR Mária Kolíková (SaS) na pondelkovej tlačovej besede s tým, že prípady by sa prerozdelili medzi prokurátorov, ktorí sa s takými dovtedy nestretli.