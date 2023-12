Ako prví na Slovensku otvorili sezónu v lyžiarskom stredisku Strednica

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Adriána Hudecová)

"Pred sezónou sme investovali do nového zasnežovacieho systému a pomohla nám aj príroda, takže sme stihli prvé dva svahy pripraviť za štyri dni," uviedol Strachan s tým, že na dvoch zjazdovkách majú približne meter snehu. Ostatné svahy budú spúšťať postupne, ďalšie možno už na budúci týždeň. Verí, že pred Vianocami nepríde oteplenie, ako to bolo po minulé roky. "Ak aj príde, sme na to pripravení, budeme naďalej zasnežovať, kým nám to podmienky dovolia, aby sme mali dostatok technického snehu, ktorý by to mal vydržať," dodal Strachan.

Žijú z turizmu

Starosta Ždiaru Pavol Bekeš uviedol, že približne 90 percent miestnych ľudí žije práve z turizmu. Pre samotnú obec je tak spustenie prevádzky v prvom lyžiarskom stredisku malá slávnosť. Aj preto tam majú v piatok školáci skrátené vyučovanie, aby si mohli užiť prvé oblúčiky na svahu. "Zároveň sú naše deti cez zimu predovšetkým na lyžiach či korčuliach a len minimum času trávia v telocvični," ozrejmil Bekeš.

Dodal, že ubytovacie kapacity na Silvestra i po novom roku sú už takmer vypredané. V obci majú k dispozícii približne 2000 lôžok. "Na nápor, ktorý príde okolo Vianoc, sme pripravení, všetky strediská zasnežujú, veríme, že bude aj dostatok prírodného snehu. V obci máme štyri veľké strediská a tiež menšie súkromné svahy," dodal starosta.

K dispozícii je už aj sánkarská dráha

Milovníci bežeckého lyžovania už majú k dispozícii tiež prvé trasy na Štrbskom Plese a na okruhoch Tatraheim. Do prevádzky v piatok uviedli aj 2,5 kilometra dlhú sánkarskú dráhu zo Starého Smokovca do Hrebienka. "Vďaka poriadnej porcii prírodného snehu z posledných dní sme mohli dráhu upraviť snežným pásovým vozidlom a pripraviť ju tak pre prvých sánkarov. Návštevníci Vysokých Tatier tak majú k dispozícii ďalšiu obľúbenú atrakciu, a to na mieste, ktoré je v zime stredobodom záujmu pre Tatranský ľadový dóm. Ten je na Hrebienku otvorený denne od 9.00 do 16.15 h, cez víkendy ešte o hodinu dlhšie," uviedol hovorca prevádzkovateľa tatranských stredísk Marián Galajda.

Pre tých, ktorí prídu bez saní, sú k dispozícii aj požičovne. Na Hrebienok môžu vyjsť pešo, prípadne pozemnou lanovkou, ktorá premáva denne od 8.00 do 16.30 h a cez víkend do 17.30 h.