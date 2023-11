Ministerka Dolinková ocenila snahy Európskej únie o zabezpečenie dostatku liekov v Európe

Zuzana Dolinková (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Slovensko podporuje celoeurópske snahy o zabezpečenie dostatku liekov. Vo štvrtok to uviedla ministerka zdravotníctva SR Zuzana Dolinková po zasadnutí Rady EÚ pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti (EPSCO) v Bruseli.

Ministerka pripomenula, že Rada ministrov sa venovala budovaniu strategickej autonómie EÚ z pohľadu zdravotníctva s dôrazom na nedostatok liekov v Únii. "Som rada, že boli prijaté podnetné opatrenia, napríklad vytvorenie zoznamu kritických liekov, ktorý by mal byť hotový do konca tohto roka. Následne by sa mala robiť analýza aj vo vzťahu k distribúcii a dodávaniu liekov," opísala situáciu.

Dolinková ocenila, že bola vytvorená aliancia pre kritické lieky a že vzniká platforma na monitorovanie nedostatkových liekov v rámci Únie. "Zdôraznila som, že lieky nie sú obyčajným tovarom. Ide o špeciálny tovar, pretože zachraňujú zdravie a životy ľudí. Preto sa musíme intenzívne venovať aj otázke ich paralelného reexportu," uviedla.Čo sa týka nedostatku liekov, diskusie podľa nej zostávajú otvorené a budú pokračovať, lebo sa to týka každej členskej krajiny, rovnako ako aj ich reexport.

Podľa jej slov ministri rokovali aj o obezite u detí, čo je v Európe veľkou výzvou pre 21. storočie. Taktiež prijali závery k duševnému zdraviu. Ministerka dodala, že otázkou duševného zdravia sa Slovensko zaoberá v rámci svojho národného plánu obnovy a odolnosti. V tejto súvislosti upozornila na to, že pri duševnom zdraví ide o nadrezortnú záležitosť, na Slovensku sa tejto téme okrem ministerstva zdravotníctva venujú aj ďalšie rezorty.