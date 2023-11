Black Friday je konečne tu! Čo všetko viete o obchodných praktikách? TENTO kvíz zvládne len pravý nákupný maniak

(Zdroj: Getty Images, Topky/ kor)

BRATISLAVA – Black Friday konečne dorazil a tisícky nákupných maniakov sa vydáva na výpravu do obchodov. Vedeli ste však, že tento deň bol pôvodne Medzinárodným dňom NEnakupovania? Kanaďan Ted Dave tak upozornil na negatívne dopady nakupovania na životné prostredie, naše zdravie a život. Aj keď by sme sa v priebehu tohto dňa mali nakupovania vzdať, obchodné reťazce tento zvyk výrazne ovplyvnili. Masívne zľavy tak lákajú do obchodov milióny ľudí po celom svete. Ako dobrý však v nakupovaní skutočne ste? Svoje schopnosti si môžete otestovať v našom kvíze!