ROZHOVOR Nové pravidlá pre vodičov? Na Slovensku nedostatočné, hovorí dopravný expert! TOTO by navrhol

Podľa návrhu zákona, ktorý by mal prísť na rokovanie na prelome rokov, by po novom platili nové pravidlá pre dve skupiny šoférov. Navrhuje sa napríklad to, aby sa seniorom-šoférom obnovoval vodičák každé dva roky a aby mladí mali zákaz jazdiť v noci, teda od polnoci do 6. hodiny ráno, aby mali zníženú maximálnu povolenú rýchlosť na diaľniciach a rýchlostných cestách na 90 kilometrov za hodinu, a aby sa zaviedol nový vodičák B+ na SUV a rýchle autá, ktorý by si mohli čerství šoféri spraviť po 2 rokoch od úspešného absolvovania skúšok v autoškole na skupinu B. Čo na tento návrh hovoríte?

- Čo sa týka mladých je to dobrý návrh, len si neviem prestaviť, kto a ako ich budú kontrolovať. Mladí vodiči sú všeobecne problém. Čo sa týka max. rýchlosti, tak opäť sa pýtam kto to bude kontrolovať. NA Slovensku si to vôbec neviem predstaviť, pokiaľ nebudú na cestách pevné a stacionárne radary a samozrejme úplné sprísnenie trestov, a to všeobecne.

Nový vodičský preukaz skupiny B+ pre mladých ľudí je dobrý návrh, a to by som prijal. Mladí ľudia si spravia vodičák, dostanú silné auto, nepoznajú fyziku a silu vozidla a potom máme tragické nehody. Nie každý mladý človek je voči sebe a ostatným na ceste zodpovedný.

Archívne VIDEO Vodička prekročila na diaľnici D4 najvyššiu dovolenú rýchlosť o 78 km/h

Vodička prekročila na diaľnici D4 najvyššiu dovolenú rýchlosť o 78 km/h (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

Prax na cestách je jasná, najmä na Slovensku sa v poslednom čase udiali viacerí tragické nehody. Stále platí, že najviac nehôd spôsobujú mladí, neskúsení šoféri?

-Je to pol na pol. Problém je agresívna jazda vodičov, nedodržiavanie predpisov, predbiehanie na zákazoch, predbiehanie na dvojitej plnej čiare, predbiehanie cez plnú čiaru do horizontu, kde nevidia pred sebou oprotiidúce vozidlo, a samozrejme rýchlosť. Ďalší problém vidím v tom, že Slovenská dopravná polícia nemá absolútny rešpekt u vodičov. To, čo si dovolí slovenský vodič u nás, tak v Rakúsku prekročia hranicu, a je z nich iný vodič. Je to pre to, lebo rakúski policajti majú rešpekt, nie sú úplatní, pretože u nich to je trestný čin, tam sa nijako nedohodnete na pokute. Okrem toho sa tam meria rýchlosť v každej dedine, chodia pokuty domov. A toto treba u nás spraviť a sprísniť tresty.

Europoslanci si od návrhu sľubujú menšiu nehodovosť na cestách. Nie je však z vášho pohľadu návrh diskriminačný pre dané skupiny šoférov?

- Podľa mňa sa nehodovosť nezníži, lebo je to v nás v ľuďoch, teda vodičov. Mladý vodič buď má v sebe disciplínu, alebo nie. Proste oni sú nesmrteľní a pokiaľ si to neupracú v hlave, tak to nikto nevyrieši. Ďalej sú na vine aj rodičia, ktorí 18-ročnému chlapcovi dajú 3,0-litrové auto, ktoré nevie udržať na ceste, a hneď je smrteľná nehoda. Naši policajti robia akcie na cestách, ale je to len na pár hodín, nie je to pravidelné a je tých kontrol málo.

Archívne VIDEO Nebezpečného vodiča nezastavili zátarasy ani výstrely: Česká polícia predviedla zásah ako z Hollywoodskeho filmu

Nebezpečného vodiča nezastavili zátarasy ani výstrely: Česká polícia predviedla zásah ako z Hollywoodskeho filmu (Zdroj: Facebook/ Policie České republiky)

V súčasnosti sa v autoškolách najviac zameriava na jazdu cez deň, parkovanie, značky, teóriu, problematické jazdy (v noci, na diaľnici, škola šmyku a podobne) sa však preberá len okrajovo, ak vôbec (asi závisí od tej-ktorej autoškoly). Pomohlo by, ak by sa kládol dôraz najmä na túto problematiku?

- Autoškola je základ pre každého začínajúceho vodiča. Tam keď chytí zlé návyky, tak mu ostanú. Ja vidím problém v tom, že "vodičáky" sú nesmierne drahé, lebo to robia súkromné spoločnosti. Ministerstvo dopravy SR kontroluje cez GPS autá a motorky v autoškole. Na to, aby autoškoly ušetrili náklady, tak dajú klientom menej hodín na jazdu a jazdy vykazujú tak, že inštruktori sa vozia po parkovisku, aby bolo vidieť, že to vozidlo jazdí a malo pohyb. Mladý človek musí dostať, čo má dostať v rámci autoškoly. Potom je tam na záver Policajt, ktorý je pri skúškach. No, a to je kapitola sama o sebe.

Malo by to byť zlepšené, keď sa teraz robia skúšky cez PC a nikto nevie do toho zasiahnuť, ale jazdy vedia vždy ovplyvniť. Neviem, ale Slovensko v rámci disciplíny má ešte veľmi ďaleko oproti vyspelým krajinám EÚ.

Aké zmeny sú podľa Vás potrebné na to, aby sa znížila nehodovosť na cestách, čo by ste Vy, byť v europarlamente, navrhovali?

- Pre začínajúcich a mladých vodičov do ich 25 roka života – možnosť jazdiť len do kubatúry 1.000 cm3. Tu by si osvojili jazdu a chytili by nejakú prax. Ďalej by som navrhoval:

Radary na cestách s objektívnou zodpovednosťou

Alkohol nad 1 promile by znamenalo odobratie vodičského preukazu (VP) na 10 rokov + 1 rok prospešných prác v nemocnici pri ťažko zdravotne postihnutých osobách, alebo pitevni / viem, že to je kruté, ale má to svoj význam /

Ak by sa tento scenár opakoval aj druhýkrát, potom by im bol VP odobratý na doživotie

Alkohol do 1 promile – žiadne 3 x a dosť. Prvýkrát by takáto jazda znamenala odobratie VP na 7 rokov a prospešné práce

Druhý krát – na doživotie

Rýchla jazda v obciach a na diaľniciach – prekročená rýchlosť nad 20 km – pokuta min. 2.000,- EUR

Rýchla jazda nad 30 km – odobratie VP, pokuta 5.000,-, preskúšanie v autoškole

Rýchla jazda, kde vodič spôsobí druhému smrť - odňatie slobody, doživotne odobratý VP

Pokiaľ sa u nás nesprísnia tresty, tak tu poriadok nikdy nebude. Nemá absolútny význam, aby ste na diaľnici išli 240 km/h, dostanete 800,- EUR pokutu a idete ďalej. Aký to má výchovný účinok ? NULA !

Muž nafúkal viac ako 3 promile alkoholu (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)

Jedným "problémom" sú mladí, neskúsení šoféri, druhou však starší šoféri. Mala by sa podľa Vás zaviesť maximálna veková hranica na vodičák a šoférovanie?

- Čo sa týka seniorov, tak nad 70 rokov by som to určite prijal, pretože tam už tá reakčná doba na cestnú premávku je pomalšia a takto by sa aspoň zistilo, ako je na tom senior zdravotne, mentálne a psychicky. Viete, ale aj toto je na diskusiu, pretože každý starší človek má iné zdravie, reakcie a podobne. V Amerike jazdia aj 90-roční vodiči. Je to vecou legislatívy a pravidelnej kontroly starších motoristov lekárom a zodpovedných osôb, čo dávajú povolenia na jazdu pre staršie osoby. Ako som už vyššie písal, tak treba sprísniť kontroly motoristov nad 70 rokov. Lekár musí posúdiť, či ho pustí na cestu. Ale určite by som neobmedzoval týchto motoristov, pretože oni sa potrebujú presunúť k lekárovi, do obchodu alebo na úrady. Vozidlo im uľahčuje život.