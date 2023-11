Jazda MHD sa zmenila na nočnú moru: Vodiča prekvapila srna, prerazila sklo a ufujazdila, pasažieri sa ihneď zomkli!

Jazda autobusom sa zmenila na horor. (Zdroj: Facebook/Revizori, Polícia - BA)

BRATISLAVA - V bratislavskej Petržalke autobus mestskej hromadnej dopravy narazil počas jazdy do srny. Jedna cestujúca sa zranila a bola prevezená do nemocnice. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti. Zranených však bolo zrejme viac, o čom svedčí aj príspevok na sociálnej sieti.

"Na rovnom úseku cesty vbehla do jazdnej dráhy autobusu lesná zver - srna, ktorá narazila do čelného skla, cez ktoré sa prepadla do kabíny vodiča. Následne po otvorení prvých dverí autobusu vybehla von do priľahlého poľa," uviedli policajti. Išlo o autobus číslo 191 smerom z Jaroviec do Petržalky.

VIDEO z celého incidentu zachytila kamera v MHD:

Netradičné prerušenie jazdy linky MHD srnou: V šoku zostali aj cestujúci (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj )

Fotografia autobusu berie dych, no to, ako sa zachovali pasažieri budí rešpekt

Na mieste však bol aj ďalší zranený človek, ktorý nie len že verejnosti ukázal, ako dopadol predok autobusu, ale sa zároveň aj cestujúcim poďakoval za ich duchaprítomné konanie po nehode. "Bol to ako pre vás, tak aj pre mňa veľký šok a našťastie sa nikomu nič vážne nestalo. Ja si to veľmi vážim, že sú medzi nami takí dobrí ľudia," poďakoval sa náhodný cestujúci, ktorý sa evidentne tiež pri nehode zranil.

