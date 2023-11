Viaceré inštitúcie a verejní činitelia si pripomenuli Deň vojnových veteránov: Niektorí netradične

Na snímke sprava náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generál Daniel Zmeko, prezidentka SR Zuzana Čaputová, predseda NR SR Peter Pellegrini a minister obrany SR Robert Kaliňák (Zdroj: TASR/Martin Baumann)

"Práve na historickej skúsenosti z prvej a druhej svetovej vojny vyrástol projekt mierového spolužitia krajín a národov Európy. Sme povinní chrániť mierové spolužitie a hodnoty, na ktorých je založený," povedala prezidentka. Mier podľa jej slov nie je samozrejmosťou a sloboda nie je garantovaná.

Pellegrini hovoril o potrebe pripomínať si hrdinstvo a odvahu vojnových veteránov. A to "práve v časoch, keď sa ukazuje, že podľa prieskumov by väčšina slovenských mužov pravdepodobne ani nebola ochotná nastúpiť so zbraňou v ruke do boja a chrániť si svoju vlasť".

Podpredseda vlády a minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD) zdôraznil, že byť vojakom je najmä poslanie. "Dnes tu stojíme, aby sme sa inšpirovali príbehmi minulosti pre našu budúcnosť," podotkol.

Deň výročia ukončenia prvej svetovej vojny si svet pripomína 11. novembra ako Medzinárodný deň vojnových veteránov. Štyri roky trvajúci konflikt ukončilo prímerie, ktoré bolo podpísané 11. novembra 1918 o 11.11 h v reštauračnom vozni francúzskeho generálneho štábu v lesíku neďaleko severofrancúzskeho mesta Compiegne. Symbolom veteránov je kvet vlčieho maku.

Ministerstvo obrany SR si v sobotu pripomenulo ukončenie prvej svetovej vojny behom na počesť vojnových veteránov. Na štartovú čiaru sa postavilo 200 bežcov. Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) sa zároveň zúčastnil na pietnej spomienke na cintoríne v bratislavskej Petržalke. Informoval o tom komunikačný odbor rezortu.

"Hrdinom, ktorí v boji za ideály slobody a demokracie položili to najcennejšie, patrí večná sláva, česť a všetka naša úcta. Ich odkaz tu bude žiť naveky, nikdy im to nezabudneme," uviedol minister. Beh sa začal symbolicky o 11.11 h. "Teda presne v čase, keď zaznela posledná salva pri podpise prímeria v roku 1918 v Compiegne vo Francúzsku, ktorým sa skončila prvá svetová vojna," ozrejmil rezort.

Ministerstvo obrany SR v súčasnosti eviduje 8970 žijúcich vojnových veteránov, pričom 18 z nich sa zúčastnilo na bojoch počas druhej svetovej vojny. Od roku 2004 rezort obrany priznal postavenie vojnového veterána celkovo 10 542 osobám.

Pre ZMOS je dôležité, aby sa podobné besnenie neopakovalo

Je našou povinnosťou, prostredníctvom pripomínania si minulosti, urobiť všetko pre to, aby sa vojnové besnenie neopakovalo. Uviedol to predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik pri príležitosti 105. výročia ukončenia prvej svetovej vojny.

"Veľká vojna znamenala pre Slovensko sedemdesiattisíc obetí na ľudských životoch a státisíce zranených. V sociálnom aspekte znamenala zhoršenie kvality života a prehĺbenie sociálnych rozdielov. V súvislosti s prvou svetovou vojnou je potrebné vyzdvihnúť, že priniesla aj obnovu národného povedomia, ktorá bola pre Slovákov mimoriadne dôležitá vďaka vzniku československej štátnosti," skonštatovalo ZMOS.

Podotklo, že na Slovensku je množstvo obcí a miest, ktoré pripomínajú obete veľkej vojny. "Viaceré mestá a obce združené v Združení miest a obcí Slovenska práve dnes, ale aj v predchádzajúcich dňoch organizovali spomienkové slávnosti venované práve obetiam a obdobiu veľkej vojny, ktorá predznamenala desivé udalostí pokračujúce o dvadsať rokov neskôr vypuknutím druhej svetovej vojny," uviedlo združenie.