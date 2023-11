Strana Hlas-SD je spokojná: Do sociálnej oblasti programového vyhlásenia vlády sa dostali všetky jej požiadavky

Erik Tomáš (Zdroj: TASR/Martin Baumann)

BRATISLAVA - Do sociálnej oblasti programového vyhlásenia vlády sa dostali všetky požiadavky Hlasu-SD. Plánované opatrenia sa dotknú rodín, seniorov, pracujúcich, ako aj odkázaných ľudí. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to uviedol minister práce a podpredseda tejto koaličnej strany Erik Tomáš. Avizoval, že ak sa pracovnú verziu programového vyhlásenia podarí v týchto dňoch sfinalizovať, vláda by k nemu mohla zasadnúť už v pondelok (13.11.) a parlamentná schôdza by mohla začať v utorok (14.11.).